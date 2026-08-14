ऑपरेशन सिंदूर को लेकर NSA अजित डोभाल का PAK को संदेश, बोले- खून की आखिरी बूंद तक…

NSA अजित डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए NSA ने कहा कि भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।

NSA Ajit Doval: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बात की है। 88 घंटे के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई इस बारे में भी डोभाल ने बात की और भविष्य के लिए भी पड़ोसी देश को चेतावनी दी। डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए डोभाल ने कहा कि दुनिया को भारत की सज्जनता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं।

डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर' में खुलकर बात करते हुए डोभाल ने उस पूरे ऑपरेशन के उद्देश्य और पाकिस्तान को इसके संदेश के बारे में भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन या फिर आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की उनकी आदत को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तानी सेना को अहसास दिलाना चाहते थे- डोभाल डॉक्यूमेंट्री में डोभाल ने कहा, "हम पाकिस्तान की सेना को यह अहसास दिलाना चाहते थे कि आतंकवाद का समर्थन या आतंकवाद के खिलाफ असरदार कार्रवाई न कर पाना एक ऐसी बात है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे।" डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

खून की आखिरी बूंद तक लड़ने के लिए तैयार-डोभाल NSA अजित डोभाल ने भारत की संप्रभुता को लेकर कहा कि हम इसे बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "एक बार जब कोई चीज शुरू होती है, तो हम अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए जरूरी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ते हैं।"

भारत के सहनशील रवैये को कमजोरी न समझा जाए-डोभाल NSA डोभाल ने यहां इस बात को भी साफ किया कि भारत की प्राचीन काल से रही सहनशील होने की आदत को उसकी कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा, "बात बिल्कुल साफ है । भारत की उदारता या उसके ज्यादा सहनशील होने को उसकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। भारत जोखिम ले सकता है। बिना किसी नतीजे की परवाह किए बिना बेहद तेजी के साथ हमला भी कर सकता है।"