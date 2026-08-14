Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर NSA अजित डोभाल का PAK को संदेश, बोले- खून की आखिरी बूंद तक…

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

NSA अजित डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए NSA ने कहा कि भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं  समझा जाना चाहिए।

NSA Ajit Doval message to Pakistan regarding Operation Sindoor To the last drop of blood
ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बोले अजित डोभाल

NSA Ajit Doval: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बात की है। 88 घंटे के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई इस बारे में भी डोभाल ने बात की और भविष्य के लिए भी पड़ोसी देश को चेतावनी दी। डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए डोभाल ने कहा कि दुनिया को भारत की सज्जनता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं।

डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर' में खुलकर बात करते हुए डोभाल ने उस पूरे ऑपरेशन के उद्देश्य और पाकिस्तान को इसके संदेश के बारे में भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन या फिर आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की उनकी आदत को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तानी सेना को अहसास दिलाना चाहते थे- डोभाल

डॉक्यूमेंट्री में डोभाल ने कहा, "हम पाकिस्तान की सेना को यह अहसास दिलाना चाहते थे कि आतंकवाद का समर्थन या आतंकवाद के खिलाफ असरदार कार्रवाई न कर पाना एक ऐसी बात है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे।" डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

खून की आखिरी बूंद तक लड़ने के लिए तैयार-डोभाल

NSA अजित डोभाल ने भारत की संप्रभुता को लेकर कहा कि हम इसे बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "एक बार जब कोई चीज शुरू होती है, तो हम अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए जरूरी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ते हैं।"

भारत के सहनशील रवैये को कमजोरी न समझा जाए-डोभाल

NSA डोभाल ने यहां इस बात को भी साफ किया कि भारत की प्राचीन काल से रही सहनशील होने की आदत को उसकी कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा, "बात बिल्कुल साफ है । भारत की उदारता या उसके ज्यादा सहनशील होने को उसकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। भारत जोखिम ले सकता है। बिना किसी नतीजे की परवाह किए बिना बेहद तेजी के साथ हमला भी कर सकता है।"

डॉक्यूमेंट्री में होगी 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी

डिस्कवरी चैनल पर 15 अगस्त को प्रसारित होने वाली इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें सीनियर मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स के अनुभव शामिल हैं। इसके अलाहा इसमें सबसे अहम डोभाल का इंटरव्यू दिखाया गया है, जो पीएम मोदी की सरकार में शुरुआत से ही एनएसए का रोल निभा रहे हैं। इसका प्रसारण 15 अगस्त को रात 9 बजे डिस्कवरी और डिस्कवरी प्लस पर होगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Pakistan Ajit Doval operation sindoor
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।