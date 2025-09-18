NRI man from UK hires contract killer to murder fiancee from US charred skeleton recovered प्यार, पैसे और विश्वासघात; यूके के मंगेतर ने कराई NRI प्रेमिका की हत्या, थैलों में भरकर फेका शव, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNRI man from UK hires contract killer to murder fiancee from US charred skeleton recovered

प्यार, पैसे और विश्वासघात; यूके के मंगेतर ने कराई NRI प्रेमिका की हत्या, थैलों में भरकर फेका शव

रूपिंदर कौर पर पहले से ही दो मामले दर्ज थे – एक उसकी बहन कमलजीत खैरा के साथ संपत्ति विवाद और दूसरा धोखाधड़ी का। वह पहले दो शादियां कर चुकी थी, लेकिन संतान नहीं थी। जानिए सनसनीखेज मामला क्या है?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लुधियानाThu, 18 Sep 2025 06:33 AM
share Share
Follow Us on
प्यार, पैसे और विश्वासघात; यूके के मंगेतर ने कराई NRI प्रेमिका की हत्या, थैलों में भरकर फेका शव

पंजाब की लुधियाना पुलिस ने एक दिल दहला देने वाले मामले का पर्दाफाश किया है। अमेरिका से आई 69 वर्षीय एनआरआई महिला रूपिंदर कौर की हत्या उसके यूके निवासी 67 वर्षीय मंगेतर ने एक “कॉन्ट्रैक्ट किलर” के जरिए कराई थी। वजह- शादी से मुकरना और उससे छुटकारा पाना था।

मामला क्या है

पुलिस के अनुसार, पीड़िता रूपिंदर कौर मूल रूप से लुधियाना की रहने वाली थी और लंबे समय से अमेरिका में बस गई थी। कुछ माह पहले वह लुधियाना आई थी और किला रायपुर गांव में रह रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रूपिंदर ने शादी के वादे पर यूके निवासी एनआरआई चरणजीत सिंह से मुलाकात की थी। दोनों की पहचान एक वर्ष पहले शादी डॉट कॉम वेबसाइट के जरिए हुई थी।

हत्या की साजिश

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, लुधियाना के इंस्पेक्टर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि चरणजीत सिंह ने रूपिंदर को विवाह का वादा किया था। वह अपनी संपत्ति विवाद को लेकर परेशान थी और मदद के लिए चरणजीत ने उसे अपने परिचित सुखजीत सिंह से मिलवाया, जो लुधियाना कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करता था। सुखजीत पहले से ही चरणजीत का परिचित था और वे एक-दूसरे को वर्षों से जानते थे, क्योंकि दोनों चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के लिए मिलकर प्रचार करते थे।

रूपिंदर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सुखजीत को सौंप दी और उसके घर रहने लगी। इस दौरान उसने लाखों रुपये भी सुखजीत के खाते में ट्रांसफर किए, जिन्हें बाद में दोनों ने आपस में बांटा। लेकिन जब रूपिंदर लगातार शादी का दबाव डालने लगी तो चरणजीत ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रची। उसने सुखजीत को कहा कि रूपिंदर किसी भी वक्त उन पर रेप और धोखाधड़ी का केस कर सकती है। इसके बाद उसने सुखजीत को 50 लाख रुपये देने और हत्या पूरी होने पर यूके बुलाने का वादा किया।

हत्या और लाश को ठिकाने लगाना

12 जुलाई को सुखजीत ने अपने घर में रूपिंदर पर बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने कोयले की आग से शव को जलाकर चार थैलों में भर लिया और मोटरसाइकिल पर लादकर घुंघराना गांव के पास एक नाले में फेंक दिया। मंगलवार (16 सितंबर) को पुलिस ने नाले से उसका जला हुआ कंकाल और टूटा हुआ आईफोन बरामद किया।

पुलिस की जांच और गिरफ्तारी

हत्या के लगभग एक माह बाद 18 अगस्त को खुद सुखजीत ने पुलिस में “मिसिंग” रिपोर्ट दर्ज कराई और दावा किया कि रूपिंदर ‘डिप्रेशन’ में थी तथा 18 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा शादी में जाने निकली थी और वापस नहीं लौटी। पुलिस को शक हुआ और जांच में सच सामने आया। सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपराध कबूल भी कर लिया है।

पुलिस ने एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (हत्या) और 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) जोड़ी है। आरोपी चरणजीत सिंह फिलहाल यूके में है और पुलिस ने उसे भी नामजद किया है।

पुलिस और परिजनों का बयान

एसीपी (दक्षिण) हरजिंदर सिंह ने बताया कि रूपिंदर कौर पर पहले से ही दो मामले दर्ज थे – एक उसकी बहन कमलजीत खैरा के साथ संपत्ति विवाद और दूसरा धोखाधड़ी का। वह पहले दो शादियां कर चुकी थी, लेकिन संतान नहीं थी। चरणजीत पहले से शादीशुदा है और रूपिंदर से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।

रूपिंदर की बहन कमलजीत, जो खुद भी अमेरिकी नागरिक हैं, उसने बताया कि उन्होंने अपनी बहन के गुमशुदा होने की शिकायत अमेरिकी दूतावास में भी की थी। उन्होंने कहा कि रूपिंदर पिछले साल चरणजीत से अमेरिका में मिली थी और तभी से उसका रिश्ता शुरू हुआ था। पुलिस के अनुसार, यह मामला प्रेम, धोखा, लालच और षड्यंत्र का खौफनाक मिश्रण है। जहां एक ओर शादी का झांसा दिया गया, वहीं दूसरी ओर महिला के पैसे हड़पकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस अब यूके में रह रहे चरणजीत को पकड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

Punjab Punjab News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।