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NRC से लेकर वोटर लिस्ट तक… 15 दस्तावेज किया पेश; फिर भी नहीं साबित हुई भारतीय नागरिकता, जानें क्यों

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
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असम के एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1951 के एनआरसी रिकॉर्ड समेत 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश की, लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखते हुए उसे विदेशी करार दिया है।

NRC से लेकर वोटर लिस्ट तक… 15 दस्तावेज किया पेश; फिर भी नहीं साबित हुई भारतीय नागरिकता, जानें क्यों

असम में नागरिकता साबित करने की जंग एक बार फिर चर्चा में है। 15 दस्तावेज, 1951 के एनआरसी रिकॉर्ड, पिता-दादा के नाम वाली मतदाता सूचियां, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ईपीआईसी और पिता की मौखिक गवाही, इतने साक्ष्य जमा करने के बावजूद एक दिहाड़ी मजदूर को विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित कर दिया था। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति शमीमा जहां की खंडपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। उसे यह साबित करना था कि वह विदेशी नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक है, लेकिन प्रस्तुत साक्ष्य या तो कानूनी रूप से अस्वीकार्य थे या नागरिकता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुए।

कौन है याचिकाकर्ता?

बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता गुवाहाटी के पास बोरबोरी इलाके में किराए के मकान में रहता है। उसका जन्म 1988 में हुआ था। नदी के कटाव के कारण उसके परिवार को कई बार पलायन करना पड़ा। बताया गया कि चराई खसरा से धोबाकुरा, फिर घुगुदोबा और अंततः हाश्दोबा पहुंचा। 1999 में उसने हाश्दोबा आंचलिक हाई स्कूल में कक्षा 5 में दाखिला लिया। याचिकाकर्ता और उसके पिता, दोनों ने विदेशी न्यायाधिकरण में गवाही भी दी थी।

कौन-कौन से कागजात किए थे प्रस्तुत

बताया गया कि याचिकाकर्ता ने कुल 15 दस्तावेज जमा किए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे...

  • 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां, जिनमें पिता और दादा-दादी के नाम दर्ज थे
  • 1966 से 2017 तक की विभिन्न मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां
  • 1973 का दादा द्वारा निष्पादित मूल भूमि खरीद विलेख
  • 2017 का हाश्दोबा आंचलिक हाई स्कूल का स्कूल प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • मतदाता फोटो पहचान पत्र

इन सब के अलावा याचिकाकर्ता के परिवार वालों ने मौखिक गवाही भी दी थी

कोर्ट ने क्यों अस्वीकार किए दस्तावेज?

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को पूरी तरह सही ठहराया। सबसे महत्वपूर्ण 1951 के एनआरसी रिकॉर्ड को कोर्ट ने फोटोकॉपी और कंप्यूटर जनित दस्तावेज बताते हुए खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि यह मात्र 'कंप्यूटर जनित विवरण' था, जिस पर 'DLDD संस्करण 6.0 द्वारा जनरेट किया गया' लिखा था। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)) के तहत आवश्यक प्रमाण-पत्र के अभाव में इसे कोई साक्ष्य मूल्य नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 का हवाला देते हुए कहा कि जनगणना अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस अस्वीकृति ने याचिकाकर्ता के पैतृक वंश के दावे को मौलिक रूप से कमजोर कर दिया।

अन्य दस्तावेजों पर सवाल

  • स्कूल प्रमाण पत्र (2017): प्रधानाध्यापक को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया और स्कूल प्रवेश रजिस्टर भी नहीं जमा किया गया
  • 1973 का भूमि विलेख: वंशानुक्रम का स्पष्ट संबंध साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि अगर भूमि अस्तित्व में थी तो याचिकाकर्ता के दादा के कानूनी वारिसों को वह क्यों नहीं मिली? कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड भी नहीं प्रस्तुत किया गया
  • पैन कार्ड और ईपीआईसी: अदालत ने कहा कि ये दस्तावेज 'अच्छी तरह से स्थापित' सिद्धांत के अनुसार नागरिकता के प्रमाण नहीं माने जाते

मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियां

कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई मतदाता सूचियों में कई विरोधाभास उजागर किए। एक प्रमुख उदाहरण उम्र का था। 1979 की सूची में एक परिवार सदस्य की उम्र 25 वर्ष बताई गई, जबकि 1989 की सूची में उसे 29 वर्ष दिखाया गया। सूचियों में ऐसे नाम भी थे जिनके परिवार से संबंध साबित करने का कोई दस्तावेज या दलील नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि परिवार के नाम तीन अलग-अलग गांवों ( धोबाकुरा, घुगुदोबा और हाश्दोबा) में बिना किसी विश्वसनीय कड़ी के दिखाई दिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये 'तीन अलग-अलग परिवार' प्रतीत होते हैं, जिससे 1966 से पहले की अवधि से निरंतर वंश स्थापित करना असंभव हो जाता है।

मौखिक गवाही पर भी सवाल

याचिकाकर्ता के पिता की गवाही को भी अपर्याप्त माना गया। अदालत ने कहा कि नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल मौखिक बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड से सिद्ध होना चाहिए। पिता पैन कार्ड पर दर्ज 1988 की जन्मतिथि की पुष्टि भी नहीं कर सके। जिरह के दौरान यह भी सामने आया कि पिता 2015 की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति नहीं थे, जबकि उनका नाम 1970 की सूची में था।

और अदालत ने क्या कहा

अंत में खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि माननीय न्यायाधिकरण ने दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने में कोई स्पष्ट त्रुटि की है। पूरे मामले की जांच के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका में चुनौती दिए गए फैसले को तथ्यों या कानून के आधार पर गलत साबित करने का कोई सबूत नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर विदेशी न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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