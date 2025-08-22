‘कांग्रेस विधायक ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा’

इससे पहले मलयालम अभिनेत्री के उत्पीड़न के आरोपों में पार्टी की आंतरिक जांच का सामना कर रहे कांग्रेस के विधायक राहुल ममकूटाथिल ने केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था।

केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं। मलयालम फिल्म की एक्ट्रेस के बाद अब एक ट्रांस महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केरल की जानी-मानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अवंतिका विष्णु ने आरोप लगाया है कि राहुल ममकूटाथिल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अवंतिका ने एनडीटीवी को बताया कि अब तक वह उनके राजनीतिक पद को देखते हुए आगे आने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन अब एक्ट्रेस के सार्वजनिक आरोपों के बाद वह सामने आ रही हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले मलयालम अभिनेत्री रिनी जॉर्ज ने एक बड़ी पार्टी के नेता पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वह नेता उन्हें गंदे मैसेज भेजकर 5 स्टार होटल में बुलाता था। उन्होंने शिकायत करने की धमकी भी दी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया पर विवाद बढ़ने के बाद ममकूटाथिल ने गुरुवार को खुद ही केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। अब अवंतिका विष्णु ने भी ममकूटाथिल पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं।

'फैंटसी पूरी करने के लिए बुलाया' अवंतिका ने बताया कि वह पहले भी कांग्रेस पार्टी के सामने शिकायत की थी लेकिन विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक से उनकी जून 2022 में थ्रिक्काकारा उपचुनाव के प्रचार के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया, "केरल उपचुनाव के बाद उन्होंने मुझे फेसबुक पर 'हाय' कहने के लिए मैसेज किया और हमारी सामान्य बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा। वह अपनी फैंटसी को पूरा करने के लिए मुझसे बेंगलुरु या हैदराबाद में मिलना चाहते थे।" अवंतिका ने आगे कहा, "मुझे डर है कि वह सबूत मिटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे।