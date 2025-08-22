Now Trans Woman alleges Kerala Congress MLA Rahul Mamkuthathil sexually harassed after Rini Ann George ‘कांग्रेस विधायक ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा’, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNow Trans Woman alleges Kerala Congress MLA Rahul Mamkuthathil sexually harassed after Rini Ann George

‘कांग्रेस विधायक ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा’

इससे पहले मलयालम अभिनेत्री के उत्पीड़न के आरोपों में पार्टी की आंतरिक जांच का सामना कर रहे कांग्रेस के विधायक राहुल ममकूटाथिल ने केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:29 PM
share Share
Follow Us on
‘कांग्रेस विधायक ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा’

केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं। मलयालम फिल्म की एक्ट्रेस के बाद अब एक ट्रांस महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केरल की जानी-मानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अवंतिका विष्णु ने आरोप लगाया है कि राहुल ममकूटाथिल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अवंतिका ने एनडीटीवी को बताया कि अब तक वह उनके राजनीतिक पद को देखते हुए आगे आने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन अब एक्ट्रेस के सार्वजनिक आरोपों के बाद वह सामने आ रही हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले मलयालम अभिनेत्री रिनी जॉर्ज ने एक बड़ी पार्टी के नेता पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वह नेता उन्हें गंदे मैसेज भेजकर 5 स्टार होटल में बुलाता था। उन्होंने शिकायत करने की धमकी भी दी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया पर विवाद बढ़ने के बाद ममकूटाथिल ने गुरुवार को खुद ही केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। अब अवंतिका विष्णु ने भी ममकूटाथिल पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं।

'फैंटसी पूरी करने के लिए बुलाया'

अवंतिका ने बताया कि वह पहले भी कांग्रेस पार्टी के सामने शिकायत की थी लेकिन विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक से उनकी जून 2022 में थ्रिक्काकारा उपचुनाव के प्रचार के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया, "केरल उपचुनाव के बाद उन्होंने मुझे फेसबुक पर 'हाय' कहने के लिए मैसेज किया और हमारी सामान्य बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा। वह अपनी फैंटसी को पूरा करने के लिए मुझसे बेंगलुरु या हैदराबाद में मिलना चाहते थे।" अवंतिका ने आगे कहा, "मुझे डर है कि वह सबूत मिटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे।

ये भी पढ़ें:होटल में बुलाया था, अभिनेत्री ने नेता पर लगाए आरोप; BJP ने कांग्रेस MLA को घेरा

ममकूटाथिल ने क्या कहा?

इस बीच ममकूटाथिल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अभी तक अवंतिका विष्णु के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जॉर्ज के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे अदालत में साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया है वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी।" वहीं ममकूटाथिल के इस्तीफा देने से कुछ ही देर पहले कांग्रेस नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन ने कहा कि दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।