Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNow Tea Definition Changed; green or herbal teas will no longer be called tea; FSSAI declared them illegal why
अब चाय की भी बदली परिभाषा, ग्रीन या हर्बल टी नहीं कहलाएंगे चाय; FSSAI ने क्यों दिया गैरकानूनी करार

अब चाय की भी बदली परिभाषा, ग्रीन या हर्बल टी नहीं कहलाएंगे चाय; FSSAI ने क्यों दिया गैरकानूनी करार

संक्षेप:

Tea Definition Changed: FSSAI ने 24 दिसंबर को जारी निर्देश में बताया है कि कई कंपनियां ‘हर्बल टी’, ‘रूइबोस टी’, ‘फ्लावर टी’ जैसे उत्पादों को चाय बताकर बेच रही हैं जो वास्तव में चाय नहीं हैं क्योंकि ये चाय के पौधे (Camellia sinensis) से नहीं बनते।

Dec 25, 2025 04:47 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Tea Definition Changed: अरावली की परिभाषा बदले जाने के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब चाय (Tea) की भी परिभाषा बदल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साफ किया है कि 'चाय' सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो Camellia sinensis पौधे से बनी हो। इसके साथ ही FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को सख्त चेतावनी दी है कि Camellia sinensis पौधे से न बनी चीज़ों यानी जड़ी-बूटियों या फूलों से बने पेय पदार्थों को चाय कहना गैर कानूनी है। इसके बावजूद अगर हर्बल या ग्रीन टी को चाय कहकर ब्रांडिंग की गई तो वह भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग की श्रेणी में आएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

FSSAI ने 24 दिसंबर को जारी निर्देश में बताया है कि कई कंपनियां ‘हर्बल टी’, ‘रूइबोस टी’, ‘फ्लावर टी’ जैसे उत्पादों को चाय बताकर बेच रही हैं जो वास्तव में चाय नहीं हैं क्योंकि ये चाय के पौधे (Camellia sinensis) से नहीं बनते। FSSAI ने दो टूक कहा है कि नियमों के अनुसार, ‘चाय’ शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं पेय पदार्थों के लिए किया जा सकता है जो Camellia sinensis से बने हों। इसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी जैसी किस्में शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:चाय बनेगी गाढ़ी, बस 1 चम्मच मिला दें ये पाउडर, जानें 5 स्टार होटलों का सीक्रेट!

चाय नाम का इस्तेमाल न करें

FSSAI ने साफ कहा है कि जो हर्बल या पौधों से बने पेय इस पौधे से नहीं बनते, उन्हें चाय कहना गलत और भ्रामक है, और यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, मार्केटिंग, आयात, बिक्री और ई-कॉमर्स से जुड़े सभी कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे उत्पादों के लिए ‘टी’ शब्द का सीधा या परोक्ष रूप से इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही FSSAI ने राज्य के अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि वे ऑनलाइन विक्रेताओं सहित सभी FBOs पर सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

Tea Definition Changed

तो ड्रिंक्स के नाम बदलने होंगे?

ऐसे में अब हर्बल टी, डिटॉक्स टी, फ्लावर टी जैसे ड्रिंक्स के नाम बदलने होंगे। हालांकि, ये पेय बाजार में रहेंगे, लेकिन चाय के नाम से ऐसे उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। FSSAI का यह कदम चाय की परिभाषा को लेकर चल रही बाजार‑स्तरीय भ्रम को दूर करता है और उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद देगा कि उनके कप में जो पेय है, वह असली चाय है या सिर्फ एक हर्बल इन्फ्यूजन है। चाय को लेकर लंबे समय से बाजार में भ्रम का स्थिति बनाई गई थी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Central Government Business News National News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।