अभिजीत दीपके को बधाई देने पहुंचे शिंदे सेना के विधायक, बोले- मैं भी आंदोलनकारी हूं

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए हैं। पहले मंत्री तो अब शिंदे के MLC ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने तो दीपके को अपने घर आने का न्योता भी दे डाला।

मंत्री के बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक (MLC) भी दीपके से मिलने उनके घर पहुंचे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सफल आंदोलन के बाद से ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात करने वालों का तांता लगा हुआ है। मंत्री के बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक (MLC) भी दीपके से मिलने उनके घर पहुंचे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधान परिषद सदस्य बच्चु कडू ने बृहस्पतिवार को छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके से मुलाकात की।

हालांकि इसे एक निजी मुलाकात बताया जा रहा है। खुद कडू ने साफ किया कि वह दीपके से निजी तौर पर मिलने आए हैं, न कि सरकार या अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। शिवसेना नेता ने कहा, ''मैं यहां एक आंदोलनकारी के तौर पर, दूसरे आंदोलनकारी से मिलने आया हूं।''

दीपके को बधाई दी जानी चाहिए- बच्चु कडू कडू दिव्यांगों और किसानों के अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसे निजी मुलाकात बताया और कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दीपके को बधाई दी जानी चाहिए।

दीपके को मिल रही धमकियों के बारे में पूछे जाने पर कडू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को उन लोगों से बात करनी चाहिए, जो धमकियां दे रहे हैं और ''गलत व्यवहार'' कर रहे हैं। विरोध-प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कडू ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है।

दीपके ने क्रांति की शुरुआत की, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए : शिवसेना मंत्री शिरसाट यह पहली बार नहीं है जब शिंदे सेना के किसी नेता ने दीपके से मुलाकात की है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी दीपके के परिवार से मुलाकात की थी। शिरसाट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके क्षेत्र के रहने वाले और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक क्रांति शुरू की है, और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए।

औरंगाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंत्री शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर के वालुज एमआईडीसी इलाके में दीपके के परिवार से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। युवाओं के नेतृत्व वाले कॉजपा को शनिवार को उस समय एक बड़ी जीत मिली, जब परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर उनके 36 दिनों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

शिरसाट ने कहा कि दीपके को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कॉजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन वापस लेने के बावजूद दीपके अभी तक घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया है। मंत्री ने कहा, ''उनके माता-पिता परेशान थे, क्योंकि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वह परिवार की तरह हैं और मैं यहां केवल प्रभारी मंत्री के तौर पर नहीं आया हूं। अभिजीत के महाराष्ट्र पहुंचने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा।''

पहले क्यों नहीं मिले मंत्री? खुद बताई वजह राज्य की 'महायुति' सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी शिवसेना के नेता शिरसाट ने कहा कि उन्होंने पहले दीपके के परिवार से मुलाकात इसलिए नहीं की, क्योंकि इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि वह दीपके के परिवार को 25 साल से ज़्यादा समय से जानते हैं और उन्होंने 30 साल के कार्यकर्ता की सेहत के बारे में भी जानकारी ली थी।

मंत्री ने बताया कि बोस्टन विश्वविद्यालय में जनसंपर्क विषय में स्नातकोत्तर करने वाले दीपके को अमेरिका में नौकरी की पेशकश भी गई थी और तभी कॉजपा की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, ''उनके माता-पिता चाहते थे कि वह नौकरी कर लें, लेकिन अभिजीत की इच्छा छात्रों के लिए कुछ करने की थी।'' मंत्री ने इस बात पर भी गर्व जताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक निवासी ने देश में क्रांति की शुरुआत की है।

शिरसाट ने कहा, ''आंदोलन खत्म हो गया है और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें पूरी हो गई हैं। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक निवासी ने क्रांति की शुरुआत की। इसके अलावा, उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और वे इस आंदोलन का श्रेय भी नहीं लेना चाहते। मेरे बेटे (दीपके) को सफलता इसलिए मिली, क्योंकि समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया।''