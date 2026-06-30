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उद्धव खेमे में नहीं रुक रहा पलायन, शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए करीबी MLC; पर्चा भी भर दिया

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना UBT के MLC सचिन अहीर ने पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है और महायुति के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है।

उद्धव खेमे में नहीं रुक रहा पलायन, शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए करीबी MLC; पर्चा भी भर दिया

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एमएलसी सचिन अहीर ने ठाकरे का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है।

महायुति के उम्मीदवार के रूप में भरा पर्चा

शिंदे गुट में शामिल होने के तुरंत बाद सचिन अहीर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति (डिप्टी चेयरमैन) पद के लिए महायुति के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है।

लोकसभा में भी हुआ है बड़ा 'खेला', 6 सांसदों ने बदला पाला

विधान परिषद से पहले उद्धव ठाकरे को लोकसभा में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रुख कर लिया था। इस बगावत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक गहरा घाव दिया है। पाला बदलने वाले इन 6 सांसदों में ये नाम शामिल हैं:

  • संजय हरिभाऊ जाधव
  • संजय दीना पाटिल
  • भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
  • संजय उत्तमराव देशमुख
  • नागेश पाटिल अष्टीकर
  • ओमराजे निंबालकर

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अब संसद में क्या है दोनों गुटों की ताकत?

इन 6 सांसदों के जाने के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट के पास अब सिर्फ 3 सांसद ही बचे हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उद्धव खेमे में यह पहली बड़ी संसदीय टूट मानी जा रही है।

दल-बदल कानून के तहत क्यों सुरक्षित हैं ये सांसद?

इस पूरी सियासी उथल-पुथल में आंकड़ों का खेल सबसे अहम है। उद्धव गुट से बगावत करने वाले 6 सांसद पार्टी की कुल लोकसभा क्षमता (9 सांसद) का ठीक दो-तिहाई हिस्सा हैं। दल-बदल विरोधी कानून के तहत, अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। इस नियम के चलते इन सांसदों को अयोग्य घोषित किए बिना दूसरे दल में शामिल होने की कानूनी मान्यता मिल जाती है।

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2022 से चल रही है असली शिवसेना की जंग

शिवसेना में इस आंतरिक कलह की शुरुआत जून 2022 में हुई थी, जब एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई थी।

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बाद में फरवरी 2023 में, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का प्रतिष्ठित 'तीर-कमान' चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था। वहीं, उद्धव ठाकरे के गुट को 'शिवसेना (यूबीटी)' नाम मिला। तब से लेकर आज तक, दोनों गुटों के बीच पार्टी संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक और वैचारिक विरासत पर दावा जताने की होड़ मची हुई है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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