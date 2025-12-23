इमरान मसूद की मांग के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा बोले- प्रियंका की पूरे देश में डिमांड, मेरे लिए...

संक्षेप: रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश की बात होनी चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश के बारे में बात हो। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पूरे देश से यह मांग है कि प्रियंका आएं और नेतृत्व करें। मांग तो यह भी हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ऐसी बातें बाद की हैं। पहले यह देखना चाहिए कि देश हित में क्या है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज सुबह ही कहा था कि इंदिरा गांधी यदि देश की पीएम बन जाएं तो वह बांग्लादेश जैसे मुल्कों को करारा जवाब दे सकती हैं। उन्होंने दादी इंदिरा गांधी से प्रियंका की तुलना करते हुए यह बात कही थी। इसके अलावा अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा है कि उनकी पूरे देश में डिमांड है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश की बात होनी चाहिए। उसके बाद ही यह देखा जाए कि बांग्लादेश या फिर कहीं और क्या हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पूरे देश से यह मांग है कि प्रियंका आएं और नेतृत्व करें। मांग तो यह भी हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ऐसी बातें बाद की हैं। पहले यह देखना चाहिए कि देश हित में क्या है।

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने तो हमेशा ही भाईचारे की बात की है। देश भर में अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान मैंने अलग-अलग पंथ के लोगों से बात की। मैंने पाया कि उनका विचार एक जैसा ही है। जब भी लोग परेशानी में होते हैं तो प्रार्थना करते हैं और उनको अपने भगवान से उम्मीद होती है कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर देगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक ही प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन तो हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे में है। बांटने वाली नीतियों में किसी को नहीं फंसना चाहिए। वास्तव में तो फोकस पलूशन, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में बहुत सी गंभीर समस्याएं हैं। हमें उन पर जोर देना चाहिए। वहीं रॉबर्ट वाड्रा की इस बात को लेकर भाजपा ने तंज भी कस दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, ‘गांधी वाड्रा फैमिली के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वे राजनीति में आएं। कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रभार संभाल लें। इसके अलावा कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं भी राजनीति का हिस्सा बन जाऊं। इस तरह रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने खुलकर राहुल गांधी के प्रति असहमति जाहिर कर दी है।’