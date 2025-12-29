Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsnow revanth reddy reply to digvijay singh with sonia gandhi praise
दिग्विजय सिंह को कांग्रेसी सीएम का जवाब, सोनिया की तारीफ में मनमोहन और नरसिम्हा का जिक्र

दिग्विजय सिंह को कांग्रेसी सीएम का जवाब, सोनिया की तारीफ में मनमोहन और नरसिम्हा का जिक्र

संक्षेप:

रेड्डी ने लिखा, ‘140 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की कहानी भारतीय लोकतंत्र की भी कहानी है। सोनिया गांधी की लीडरशिप में तेलंगाना के एक सुदूर गांव के रहने वाले पीवी नरसिम्हा राव गारू पीएम बने थे। फिर उन्होंने ही अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को पीएम बनाया।’

Dec 29, 2025 11:30 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस की अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक शशि थरूर के बयान ही पार्टी की टेंशन बढ़ाते थे, लेकिन अब पुराने वफादारों में से एक दिग्विजय सिंह के एक बयान ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने बीते सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह दरी पर बैठे दिखते हैं, जबकि लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेता कुर्सियों पर होते हैं। ऐसे में उनके पीएम बनने की कहानी को आरएसएस और भाजपा की सफलता बताते हुए दिग्विजय सिंह ने उनकी सराहना की थी। उनके इस पोस्ट का उद्देश्य क्या था। इस पर दिग्विजय सिंह सफाई ही दे रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ चुका है। अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिग्विजय पर बिना नाम लिए सवाल उठाए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेवंत रेड्डी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें सोनिया गांधी की तारीफ की है। दिग्विजय सिंह की ओर से पीएम मोदी को लेकर लिखे जाने का जवाब रेवंत रेड्डी ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का जिक्र करके दिया है। इसके अलावा पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की तारीफ की है। रेवंत रेड्डी ने लिखा, ‘140 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की कहानी भारतीय लोकतंत्र की भी कहानी है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सेवा, प्रतिबद्धता और मूल्यों की राजनीति की है। उनकी लीडरशिप में तेलंगाना के एक सुदूर गांव के रहने वाले पीवी नरसिम्हा राव गारू पीएम बने थे। फिर उन्होंने ही अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को पीएम बनाया।’

वह लिखते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करने के साथ ही संविधान निर्माण तक में कांग्रेस की भूमिका थी। इसके अलावा ज्यादातर लोकतांत्रिक संस्थानों का गठन कांग्रेस की लीडरशिप में ही हुआ। कांग्रेस ने आधुनिक भारत के हर अध्याय की रचना की है। इस तरह सीएम रेड्डी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन दो प्रधानमंत्रियों का जिक्र करके साफ कर दिया कि उनका इशारा किधर है। बता दें कि शशि थरूर के बयान से पहले ही कांग्रेस असहज रही है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने एक नई बहस को जन्म दिया है। यह दूसरा मौका है, जब दिग्विजय सिंह ने किसी मसले पर आरएसएस की तारीफ की है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।