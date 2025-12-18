अब 80 किलोमीटर की स्पीड से पार कर सकेंगे टोल, रुकना भी नहीं होगा; गडकरी ने बताया-कब से होगा

Hindustan Hindi News
गडकरी ने बताया कि हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। FastTag की जगह MLFF आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।

Dec 18, 2025 06:43 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से 80 की स्पीड से लोग टोल पार कर सकेंगे और उन्हें वहां रुकना भी नहीं होगा। प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और AI-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फ्यूल की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा।

उन्होंने सदन में कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर, FastTag की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है। हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। FastTag की जगह MLFF आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा मकसद इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें AI और FastTag के साथ सैटेलाइट के ज़रिए नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी।" गडकरी ने कहा, "2026 के आखिर तक हम यह काम 100 परसेंट पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी।"

उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से लोगों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी, और यात्रा का समय निश्चित रूप से कम होगा। उन्होंने सदस्यों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि 2026 के खत्म होने से पहले, टोल प्लाजा पर 80 किमी/घंटे की स्पीड से चलने वाले वाहनों के लिए वेटिंग टाइम ज़ीरो होगा।" ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों के बारे में गडकरी ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमारा लेटेस्ट फैसला यह है कि जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें दो साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और वे आगे किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

