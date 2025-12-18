अब 80 किलोमीटर की स्पीड से पार कर सकेंगे टोल, रुकना भी नहीं होगा; गडकरी ने बताया-कब से होगा

संक्षेप: गडकरी ने बताया कि हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। FastTag की जगह MLFF आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से 80 की स्पीड से लोग टोल पार कर सकेंगे और उन्हें वहां रुकना भी नहीं होगा। प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और AI-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फ्यूल की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा।

उन्होंने सदन में कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर, FastTag की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है। हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। FastTag की जगह MLFF आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा मकसद इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें AI और FastTag के साथ सैटेलाइट के ज़रिए नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी।" गडकरी ने कहा, "2026 के आखिर तक हम यह काम 100 परसेंट पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी।"