पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच पाकिस्तान SCO संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए भारत को न्योता भेजने की तैयारी में है। क्या भारत इस बैठक में शामिल होगा? क्या एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे? जानें पूरी खबर।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बावजूद दोनों देशों के बीच एक बार फिर बहुपक्षीय मंच पर संपर्क की संभावना बन रही है। पाकिस्तान अगले साल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत होने वाली संस्कृति मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। यह बैठक अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित होगी। हालांकि, भारत इस न्योते पर क्या रुख अपनाएगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दरअसल, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित SCO की पहली सभ्यतागत संवाद बैठक में पाकिस्तान को न्योता दिया था। इसमें पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक भी शामिल हुए थे। अब पाकिस्तान की ओर से भारत को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए आमंत्रित किया जाना है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि भारत इस बैठक में किस स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

पहलगाम हमले के बाद किसी भारतीय मंत्री ने नहीं किया पाकिस्तान का दौरा अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किसी भी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। इस दौरान पाकिस्तान जाने वाले भारत के वरिष्ठ अधिकारियों में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी शामिल रहे। उन्होंने सितंबर में SCO के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था।

यह दौरा पाकिस्तान के संगठन की अध्यक्षता संभालने के कुछ ही समय बाद हुआ था। इसका उद्देश्य इस्लामाबाद की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर तय करना था। पाकिस्तान में होने वाली संस्कृति मंत्रियों की बैठक को भारत के लिए अपेक्षाकृत कम संवेदनशील कार्यक्रम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इसमें राजनीतिक स्तर पर प्रतिबद्धताएं सीमित रहेंगी। इसके उलट विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठकें अधिक संवेदनशील हो सकती हैं और देश में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है।

अगस्त में SCO शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा पाकिस्तान संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद पाकिस्तान SCO के विदेश और रक्षा मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठकों की भी मेजबानी करेगा। इन बैठकों के बाद अगस्त में इस्लामाबाद में संगठन का राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित होना है।

पाकिस्तान पहले इस शिखर सम्मेलन को 14 अगस्त को आयोजित करने पर विचार कर रहा था। यह तारीख पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि, अब इसे अगस्त के आखिरी हिस्से में आयोजित करने की तैयारी है।

इस सम्मेलन में भारत की ओर से आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। लेकिन भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का इस्लामाबाद जाना बेहद मुश्किल नजर आता है।

क्या जयशंकर कर सकते हैं भारत का प्रतिनिधित्व? भारत के सामने एक विकल्प यह भी है कि वह SCO में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखते हुए किसी वरिष्ठ मंत्री को पाकिस्तान भेजे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस भूमिका के संभावित दावेदार हो सकते हैं। इससे भारत की संगठन के प्रति प्रतिबद्धता भी बनी रहेगी और पाकिस्तान को लेकर उसकी मौजूदा नीति में किसी नरमी का संदेश भी नहीं जाएगा।

इससे पहले 2024 में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिला था। तब प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे। पहलगाम हमले के बाद यह किसी भारतीय मंत्री का पाकिस्तान का दौरा नहीं रहा है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर भारत का रुख बरकरार नई दिल्ली में आयोजित सभ्यतागत संवाद बैठक में पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक की मेजबानी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। इसके बाद भारत ने स्पष्ट किया था कि सिंधु जल संधि पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहलगाम हमले के बाद इस संधि को स्थगित रखा गया है। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित सभ्यतागत संवाद के दौरान मुसादिक मलिक ने भी प्रोटोकॉल का पालन किया और द्विपक्षीय विवादों के बजाय SCO से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर ही बात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय टकराव देखने को नहीं मिला।