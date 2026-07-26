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CJP का आंदोलन खत्म, अब अयोध्या की ओर देख रहा विपक्ष; यूपी पर हो सकता है पूरा फोकस

By Ankit Ojha
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सीजेपी का विरोध प्रदर्शन थम गया है और सोमवार को सरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करने वाली है। वहीं विपक्ष का फोकस अब अयोध्या चढ़ावा चोरी पर हो सकता है। 2027 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष को यह उपयोगी मुद्दा लग रहा है।

Rahul Gandhi
लोकसभा में राहुल गांधी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन थम गया है। इस बार 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और इसी दीन सीजेपी ने संसद मार्च किया। मार्च के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी तो विपक्ष का भी पूरा फोकस इसी ओर शिफ्ट हो गया। संसद में हंगामे हुए और कोई चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, पेपर लीक पर वह चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री के बाद अब सरकार सोमवार को ही पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश कर रही है। ऐसे में विपक्ष अब अपना फोकस अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विषय पर शिफ्ट कर सकता है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं बल्कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अयोध्या मामले को फोकस में रखकर अब गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले सकते हैं।

मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष ने अयोध्या मामले को सबसे ऊपर रखा था। हालांकि सीजेपी का आंदोलन बड़ा हो गया तो विपक्ष इसी ओर खिसक गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाईं हैं उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और यह सदन में बड़ा मुद्दा होने वाला है। उन्होंने शनिवार को भी प्रेस ब्रीफिंग करके कहा कि प्रधानमंत्री को इस सारे घनटाक्रम के लिए माफी मांगनी चाहिए।

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अयोध्या मुद्दे को उठाएगा विपक्ष

सोमवार को मोदी सरकार लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा को कड़ी करने वाला विधेयक लेकर आ रही है। पेपर लीक पर चर्चा के बाद विपक्ष का पूरा फोकस अयोध्या पर हो सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वााले हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहती हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ही है। इसी में राजनीतिक दलों को लाभ भी नजर आ रहा है।

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धर्मेंद्र प्रधान

हिंदू वोटो का है खेल

विपक्ष का फोकस अब हिंदू वोट पर होने वाला है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उठाकर विपक्ष सरकार को हिंदू विरोधी बताना चाहती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युवाओं के आंदोलन के चलते सरकार सदन में भी दबाव में आ गई थी। वहीं कांग्रेस ने शर्त रख दी कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। विपक्ष की इस बात का काट निकालने के लिए भी रास्ता निकालना सरकार के लिए जरूरी हो गया था। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी सदन में एक बार फिर कांग्रेस सरकार के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों की लिस्ट सदन में पेश कर सकती है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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