नया उपराष्ट्रपति बनने वाला है, अब तो कुछ बोलें जगदीप धनखड़; कांग्रेस का चुप्पी पर सवाल

जयराम रमेश ने लिखा, 'जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के ‘अहंकार’ से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी।' 

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 01:34 PM
देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पद खाली हुआ था, जिसके चलते चुनाव कराया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले वोट डाला और उसके बाद से अब सांसद लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। इस बीच कांग्रेस ने फिर से एक चुभता हुआ सवाल पूछा है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहा हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा है कि आखिर अपने स्वभाव के विपरीत इतने लंबे समय से जगदीप धनखड़ ने चुप्पी क्यों साध रखी है। उनके बयान का देश को इंतजार है।

जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 'पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के ‘अहंकार’ से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी।' बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जाता रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने बीच कार्यकाल में इस्तीफा क्यों दिया था।

बता दें कि यह सवाल विपक्ष की ओर से बार-बार उठ रहा है कि यदि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया है तो उनका हाल जानने के लिए कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने आखिर चुप्पी क्यों साध ली है। फिलहाल जगदीप धनखड़ को पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर नया बंगला आवंटित हो चुका है। हाल ही में उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर मिले सरकारी आवास को खाली किया था और इनेलो के नेता अभय चौटाला के फार्म हाउस में अस्थायी तौर पर रहने चले गए थे। लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वह क्यों पद छोड़कर अचानक चले गए। हालांकि कयासों का दौर थमा नहीं है।