राम मंदिर में मिलने वाले दान में चोरी और हेराफेरी के आरोप लगे थे। भाजपा के साथ-साथ आरएसएस को भी इस मुद्दे पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। भाजपा की इस रणनीति के पीछे उस विवादित मुद्दे से बचने की कोशिश हो सकती है।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है। राम जन्मभूमि के नाम पर दर्जनों चुनाव लड़ने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के विपरीत हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद मथुरा या कोई अन्य मंदिर आरएसएस का मुद्दा नहीं रहेगा। इसके बावजूद भाजपा मथुरा को ही मुद्दा बना रही है मंगलवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ-साफ शब्दों में इसकी झलक दे दी है। उन्होंने कहा, "अयोध्या हमारी हो गई है, अब मथुरा की बारी है।"

भाजपा ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दो दिवसीय मंथन सत्र का भी आयोजन मथुरा में ही किया है। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कान्हा की नगरी से 'राधे-राधे कमल खिला दे' का उदघोष किया। भाजपा नेता ने इससे पहले कहा था कि राम मंदिर की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद वाली जगह पर एक भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और आपसी बातचीत दोनों का ही सहारा लेने की बात कही है।

भाजपा क्यों बना रहा मथुरा को चुनावी मुद्दा? हाल ही में राम मंदिर में मिलने वाले दान में चोरी और हेराफेरी के आरोप लगे थे। भाजपा के साथ-साथ आरएसएस को भी इस मुद्दे पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। भाजपा की इस रणनीति के पीछे उस विवादित मुद्दे से बचने की कोशिश हो सकती है। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही है। 29 जून को हाथरस में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि वे कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन का खुलकर समर्थन करें। मुख्यमंत्री ने कहा था, "अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए।"

अखिलेश के पीडीए की काट साबित होगा मथुरा का मुद्दा? उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव ने भाजपा के विजयी रथ को रोकने के लिए PDA का सहारा लिया है। इसमें उन्होंने पिछड़ा/OBC, दलित और अल्पसंख्यकों की बात की है। अब भाजपा मथुरा में मंदिर निर्माण को हवा देकर अखिलेश यादव को उस पिच पर लाने की कोशिश रही है, जिसमें भगवा पार्टी को महारथ हासिल है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है क्योंकि मान्यता है कि कृष्ण यदुवंशी थे। अखिलेश यादव वर्तमान में इस वर्ग का नेतृत्व करते हैं।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 12 दिसंबर को राम मंदिर जाने वाले हैं। यह उनकी पहली यात्रा होगी। उनकी राम मंदिर यात्रा के बीच भाजपा की तरफ से चुनौती देने की कोशिश की गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ''अगर वह सच में भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के काम में सहयोग देने के लिए तैयार होना चाहिए।"