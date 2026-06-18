खबरदार! जो फिर कभी ऐसा किया तो... अब इस राज्य में गवर्नर संग CMO की हो गई भिड़ंत; लोकभवन को कड़ी चिट्ठी
दक्षिणी राज्य केरल में अब एक नया विवाद पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात पर घोक आपत्ति जताई है कि गवर्नर ने क्यों राज्य सरकार के विभागों के सचिवों के साथ बैठक की? इस बावत CMO ने लोकभवन को चिट्ठी लिखी है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) की तैयारियों को लेकर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किए जाने पर कांग्रेस की अगुवाई वाली केरल की वीडी सतीशन सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि गवर्नर इस तरह राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों खासकर विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक नहीं कर सकते हैं। CMO ने एक बयान में कहा कि मुख्य सचिव ने राजभवन को पत्र लिखकर ऐसी बैठक आयोजित करने पर सरकार की नाराजगी जाहिर की और अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए खास सावधानी बरती जाए।
मुख्य सचिव ने राजभवन से यह भी कहा कि ऐसी बैठकें करना सरकार का कार्यकारी काम है। CMO का यह बयान राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन द्वारा गवर्नर के कदम की आलोचना करने और यह कहने के कुछ ही देर बाद आया कि मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विजयन ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि यह "संवैधानिक परंपरा और लोकतांत्रिक आचरण का स्पष्ट उल्लंघन" है।
मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने की उम्मीद
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार गवर्नर से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में वे "सत्ता के समानांतर केंद्र" के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा, “यह असंवैधानिक है और संघीय अधिकारों का उल्लंघन है। गवर्नर किस आधार पर सीधे विभागों के अधिकारियों को बुला रहे हैं, निर्देश जारी कर रहे हैं और सरकार के कार्यकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं?”
कांग्रेस सरकार संघ परिवार के सामने झुक रही
विजयन ने कहा कि अलग-अलग हलकों से यह आलोचना हो रही है कि सत्ता में आने के बाद नई सरकार संघ परिवार के सामने झुक रही है। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि गवर्नर भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे राज्य की गरिमा पर सवाल उठता है। CM को याद रखना चाहिए कि उन्हें राज्य की गरिमा की रक्षा करनी है।" CMO ने अपने बयान में कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों से बैठक के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुबह गवर्नर के कार्यालय से संपर्क किया। इसमें कहा गया कि बाद में गवर्नर के सचिव ने मुख्य सचिव को बताया कि अधिकारियों को किसी खास बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था और योग दिवस के संबंध में केवल बातचीत हुई थी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।