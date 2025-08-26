मैं गांधी परिवार का वफादार; RSS की प्रार्थना पढ़ने पर डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, भड़के थे कांग्रेसी

हाईकमान से ऐक्शन की मांग की जा रही थी। इस बीच विवाद को थामने की कोशिश करते हुए डीके शिवकुमार ने माफी ही मांग ली है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में संगठन का गीत गाने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं और वह एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे।

कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ने पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने माफी मांग ली है। वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और इस तरह विरोधी विचारधारा वाले संगठन की प्रार्थना सुनाने पर उन्हें अपने ही दल में आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सीएम सिद्धारमैया के गुट के नेताओं ने उन पर हमला बोल रखा था और हाईकमान से ऐक्शन की मांग की जा रही थी। इस बीच विवाद को थामने की कोशिश करते हुए डीके शिवकुमार ने माफी ही मांग ली है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में संगठन का गीत गाने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं और वह एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे।

शिवकुमार कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सदन के अंदर आरएसएस का प्रार्थना गीत गाकर सभी को हैरान कर दिया था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में ‘किसी संदर्भ में इसका उल्लेख किया था।' शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले... की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं। उन्होंने कहा, ‘मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मेरा जीवन सबको शक्ति देने के लिए है। मैं हर किसी की मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा हूं, आज भी उनके साथ हूं... एक वफादार कांग्रेसी होने के नाते मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।'

शिवकुमार बोले- आप माफी चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं इसके आगे उन्होंने कहा, 'अगर आप माफी चाहते हैं, तो हां, मैं इसके लिए तैयार हूं। सभी कांग्रेसियों और विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन के कई राजनीतिक दलों के मित्रों को संभवत: इससे ठेस पहुंची है।’ उन्होंने कहा, ‘अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, जो मैंने नहीं की है, तो मैं अब भी माफी मांगने को तैयार हूं।’ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति मेरी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा।’