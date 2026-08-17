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अब महाराष्ट्र में भी बड़े आंदोलन की तैयारी! भूख हड़ताल का ऐलान; पर पहले एक मांग, टेंशन में सरकार?

By Pramod Praveen
पीटीआई, मुंबई
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जरांगे ने मराठा समुदाय से अपनी मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समुदाय को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के दबाव में नहीं आना चाहिए।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन की सफलता के बाद झारखंड और बिहार में छात्र और पीएचडी डिग्रीधारी युवा आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में भी एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटील ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कुनबी जाति प्रमाणपत्रों की संख्या कम करना चाहती है। उन्होंने मांग की कि 58 लाख रिकॉर्ड के आंकड़ों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

जरांगे ने मराठा समुदाय से अपनी मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, ''समुदाय को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के दबाव में नहीं आना चाहिए।'' विरोध प्रदर्शन के अपने आह्वान को दोहराते हुए जरांगे ने कहा कि वह 20 से 25 अगस्त तक मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों का दौरा करेंगे। उन्होंने पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा की मांग को लेकर 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की है।

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58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर सर्टिफिकेट जारी हो

जरांगे ने छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से कहा, ''यह आंदोलन मराठा समुदाय की लंबित मांगों को लेकर होगा। सरकार को 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर सभी प्रमाणपत्र जारी करने चाहिए। सरकार 58 लाख के इस आंकड़े को कम करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।'' उन्होंने मांग की कि अब तक जारी किए गए कुनबी जाति प्रमाण-पत्रों को मान्य किया जाए। जरांगे की अन्य मांगों में सातारा, कोल्हापुर, औंध और बॉम्बे गजट के संबंध में आदेश जारी करना, मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना और 29 अगस्त से पहले एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग) तथा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) कोटे के तहत चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नियुक्तियां देने की प्रक्रिया पूरी करना शामिल है।

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लंबित बकाया राशि जारी करने की भी मांग

जरांगे ने कहा, ''सरकार को लंबित बकाया राशि जारी करनी चाहिए और मराठा आरक्षण के लिए अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अन्नासाहेब पाटील महामंडल के जरिए मिलने वाली प्रतिपूर्ति और छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान 29 अगस्त तक कर दिया जाना चाहिए।'' जरांगे ने मांग की कि 'सारथी' के जरिए बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू किया जाए और उनके लिए पर्याप्त धनराशि जारी की जाए। छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्थान(सारथी) राज्य सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है।

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29 अगस्त से अंतरवाली सराटी में प्रस्तावित है भूख हड़ताल

अगर जरांगे मराठा आरक्षण पर एक बार फिर आंदोलन करते हैं तो इससे महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जरांगे ने आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के दबाव के कारण मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने में बाधा डाली जा रही है। आरोप लगाया कि राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हितों के खिलाफ काम किया है और उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर मराठा समाज जाग गया, तो सरकार में कुनबी प्रमाण पत्र रद्द करने की हिम्मत नहीं होगी। क्या सरकार बावनकुले के दबाव में कोई फैसला लेगी?" उन्होंने समुदाय के लोगों से एकजुट होने और 29 अगस्त से अंतरवाली सराटी में प्रस्तावित भूख हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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