भारतीय कारोबारियों की अब मनेगी दिवाली, US से होने वाली है ट्रेड डील; कितना फायदा

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह मलयेशिया में आसियान समिट के दौरान मुलाकात हो सकती है। इस बीच एक और गुड न्यूज है कि अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में 15 से 16 पर्सेंट की राहत मिल सकती है। फिलहाल अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 50 फीसदी का टैरिफ लग रहा है। इसमें 15 फीसदी की राहत भी एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ हद तक फायदेमंद रहेगी। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हमारी सहयोगी वेबसाइट लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा और कृषि उत्पादों को लेकर बात चल रही है।

इसके अलावा भारत की ओर से रूसी तेल के आयात में कुछ कमी पर भी सहमति जताई जा सकती है। अमेरिका ने पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया था और फिर रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए 25 फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगा दिया था। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 34 फीसदी तेल आयात कर रहा है। वहीं अमेरिका से तेल और गैस की खरीद का आंकड़ा 10 फीसदी ही है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल का आयात करना कम कर दे और उसके साथ ज्यादा डील करे। नाम उजागर न करने की शर्त पर सूत्रों ने यह जानकारी भी दी है कि नॉन-जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का और सोया को भी भारतीय बाजार में एंट्री दी जा सकती है।

वहीं बदले में अमेरिका की ओर से टैरिफ में कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। अमेरिका भी अपने मक्के के निर्यात को लेकर काफी चिंतित है। इसकी वजह है कि चीन ने उसके मक्के का आयात बहुत कम कर दिया है। 2022 में चीन ने 5.2 बिलियन डॉलर के मक्का का आयात किया था, जो 2024 में 331 मिलियन डॉलर ही रह गया है। इसके चलते अमेरिकी मक्के के निर्यात 18.57 अरब डॉलर से गिरकर 13.7 अरब डॉलर पर आ गया है। अमेरिका इसे लेकर चिंतित है और नए ग्राहकों को तलाशने में जुटा है। भारत की आबादी और बड़े बाजार को देखते हुए अमेरिका को लगता है कि उसके मक्के के लिए यहां अवसर है।