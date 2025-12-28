गोडसे के समर्थकों से सीखने को कुछ नहीं; RSS की तारीफ कर घिरे दिग्विजय सिंह ने दी सफाई

संक्षेप: यह विवाद शनिवार को तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1995 की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पीएम मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे और उनके पास तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष एल.के. आडवाणी मौजूद थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विचारधारा के स्तर पर वह अब भी संघ के धुर विरोधी हैं और 'गांधी के हत्यारे' गोडसे की विचारधारा से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के अनुशासन और जमीनी कार्यकर्ताओं को शीर्ष पदों तक पहुंचाने की क्षमता की सराहना की थी। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, "मैंने जो कहना था, कह दिया। मैं पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस में हूं और मैंने विधानसभा से लेकर संसद तक इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं भाजपा-आरएसएस की विचारधारा का हमेशा विरोधी रहा हूं और आगे भी रहूंगा।"

जब उनसे संघ के अनुशासन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि "कांग्रेस को नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारों के समर्थकों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है।" हालांकि, उन्होंने यह जरूर दोहराया कि किसी भी संगठन को समय-समय पर खुद को मजबूत करने की जरूरत होती है।

थरूर ने किया समर्थन, पवन खेड़ा ने साधा निशाना दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर भी एक नई बहस छेड़ दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है। थरूर ने कहा, "हमारी पार्टी का 140 साल का लंबा इतिहास है और हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा संगठन मजबूत और अनुशासित बने।"

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि "गोडसे के लिए जाने जाने वाला संगठन भला गांधी द्वारा स्थापित संगठन को क्या सिखा सकता है?"