मेरा संदेश हर सनातनी के लिए..., पुलिस को CJI पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर के पास मिला नोट; क्या लिखा

CJI बीआर गवई पर जूता फेंके जाने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। खबर है कि राजधानी दिल्ली में कोर्ट क्रमांक 1 के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीजेआई यहीं मामलों की सुनवाई करते हैं। साथ ही सुरक्षा अधिकारियों से सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस को पूछताछ के दौरान वकील राकेश किशोर के पास एक नोट बरामद हुआ था, जिसमें सनातन का अपमान नहीं सहने की बात कही गई थी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि किशोर से इस घटना की वजह के बारे में पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया है कि वह सीजेआई की तरफ से मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर की गई टिप्पणी से दुखी था। पुलिस का यह भी कहना है कि उन्हें वकील के पास से एक नोट मिला है, जिसमें लिखा था, 'मेरा संदेश हर सनातनी के लिए है...। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान।'

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के साथ दो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सिक्योरिटी डिवीजन के अधिकारी शामिल हुए थे। इसके अलावा एक आंतरिक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को तैनाती के दौरान जूता फेंकने, स्याही फेंकने जैसी घटनाओं को लेकर भी अलर्ट रहने के लिए कहा है।

रद्द हो गई सदस्यता गुरुवार को SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किशोर की सदस्यता गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकील के प्रवेश के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया है। घटना के बाद सीजेआई ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को केस दर्ज नहीं कराने के निर्देश दिए थे। वहीं, दिल्ली पुलिस ने परिसर में पूछताछ के बाद किशोर को छोड़ दिया था।

क्या वजह मंगलवार को किशोर ने कहा, 'बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी। तो गवई साहब ने पहले तो उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया। मजाक यानी यह कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो जाकर, मूर्ति से कहो जाकर कि अपना सिर खुद दोबारा बना ले।'