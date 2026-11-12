संजय नहीं, राजीव गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री; ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर भड़क गई थीं सोनिया

5 फरवरी 1990 को जब सोनिया और राजीव गांधी 10 जनपथ में रहने गए। राजीव गांधी के कई साथियों ने उन्हें सलाह दी कि वे यह घर न लें। इस घर को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर के पिछले गेट के पास एक टीला था।

1970 के दशक की बात है। एक दिन एक हस्तरेखा दखने वाला ज्योतिष गांधी परिवार के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचा। उसने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक दिन राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि संजय गांधी को इसमें असफल रहेंगे। सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया है। आपको बता दें कि 1977 में सत्ता गंवाने के बाद विलिंगडन क्रेसेंट के बंग्ला नंबर 12 में गांधी परिवार रहता था।

जिस समय ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की थी उस समय राजीव गांधी एक कमर्शियल पायलट हुआ करते थे और राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं संजय गांधी को उनकी मां के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था।

जबरदस्ती घर में घुस गया था ज्योतिष सोनिया गांधी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, "विलिंगडन क्रेसेंट के बंग्ला नंबर 12 में एक दिन सफेद कपड़े पहने एक मोटा आदमी जबरदस्ती हमारे घर के हिस्से में आ गया। उसने हाथ की छाप वाला एक कागज लहराते हुए मुझे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करती। मैंने उसे विनम्रता से वहां से चले जाने को कहा। मुझे अपने काम करने थे। मैं अपना अतीत जानती थी और मुझे अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।"

ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर गुस्सा गई थीं सोनिया ज्योतिष वहां से नहीं गया। इसके बाद गुस्से में उसे भगाने के लिए सोनिया गांधी उसकी तरफ झपटीं। वह आदमी वहां से भागते हुए चिल्लाया, "नहीं, नहीं, संजय नहीं आपके पति राजीव जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे!" सोनिया गांधी आगे लिखती हैं, "फिर मैंने राजीव गांधी को देखा जो जोर-जोर से हंस रहे थे। उनकी हथेली पर ज्योतिषी की स्याही के निशान थे। ज्योतिषी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था और राजीव ने इसे एक मजाक समझकर उनकी बात का मजा लिया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और खुद को शांत करने की कोशिश की लेकिन फूट-फूट कर रो पड़ी।"

मुझे भी मार डालेंगे, जब सोनिया से बोले थे राजीव गांधी जून 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। कुछ ही घंटों बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सोनिया गांधी के रोते हुए मना करने के बावजूद उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोनिया से कहा, "वे वैसे भी मुझे मार ही डालेंगे।"

अंधविश्वासी नहीं थीं सोनिया सोनिया गांधी का कहना है कि वह अंधविश्वासी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया। अगस्त 1985 में राजीव गांधी के 41वें जन्मदिन पर रात के खाने के दौरान खबर आई कि पंजाब में अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह लिखती हैं, "मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाई कि यह न केवल एक दुखद घटना थी बल्कि एक अशुभ संकेत भी था। राजीव के जन्मदिन पर ही क्यों? मैंने सोचा, क्या यह महज एक संयोग था या कोई चेतावनी?"