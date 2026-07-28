फेसबुक के स्पष्टीकरण से सरकार नहीं संतुष्ट, PM की पोस्ट हटाने के मामले में मेटा के अधिकारी तलब
सूत्रों ने बताया कि Meta का स्पष्टीकरण उचित नहीं है और इस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सरकार ने मेटा के अफसरों के तलब किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने के मामले में फेसबुक की मालिकाना कंपनी Meta द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। लिहाजा, सरकार ने कंपनी से इस मामले में और स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी मेटा के सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'पोस्ट' हटाने के बाद उसके लोक नीति प्रमुख (वैश्विक) को तलब किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने 'बताया कि मेटा ने सरकार से कहा कि उसके स्वचालित 'कंटेंट फिल्टर' में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक 'पोस्ट' हट गई थी।
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पाया कि मेटा का यह स्पष्टीकरण उचित नहीं है तथा इस मामले में और गहन चर्चा की जरूरत है। मामले का अभी ''निपटारा नहीं हुआ है।'' उन्होंने कहा कि यदि स्वचालित प्रणाली में आई गड़बड़ी के कारण यह त्रुटि हुई है तो मेटा को अपने उपकरणों में सुधार करना चाहिए।सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी) के लोक नीति प्रमुख (वैश्विक) को तलब किया है।
क्या है विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री की एक Facebook पोस्ट को प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था; इस पोस्ट में उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित किया था और पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया था। इस घटना के बाद सरकार ने Meta के ग्लोबल हेड (पब्लिक पॉलिसी) को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया। बता दें कि PM मोदी ने 23 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली (सेल्फी) वीडियो साझा की थी। उसे फेसबुक पर भी साझा किया गया था। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
प्रीति गांधी ने उठाए सवाल
हालांकि, बाद में फेसबुक पर इस 'पोस्ट' को हटा दिया गया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने मंच की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो पर कथित रोक को लेकर मेटा की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर उन्होंने लिखा था कि इससे कंपनी की राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। प्रीति गांधी ने कहा, ''दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री भारत के युवाओं से जुड़ने के लिए अपनी वीडियो जारी करते हैं... और फेसबुक उस पर रोक लगा देता है??? मेटा को यह अधिकार किसने दिया कि वह तय करे कि करोड़ों भारतीय क्या देखें और क्या नहीं देखें?''
मेटा ने मांगी माफी, कहा- गलती से हो गया था
उन्होंने कहा, ''यह केवल सामग्री पर 'नियंत्रण' नहीं है। यह आपकी राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जवाब दीजिए।'' मेटा ने माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि सामग्री ''गलती से'' हटा दी गई थी और उसे बाद में मंच पर बहाल कर दिया गया। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ''यह सामग्री गलती से हटा दी गई थी और बाद में इसे बहाल कर दिया गया।'' गौरतलब है कि मेटा पिछले कुछ सप्ताह से कई मुद्दों पर नियामकीय जांच का सामना कर चुकी है। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के स्वामित्व वाले संदेश ऐप 'व्हाट्सऐप' को नोटिस जारी कर उसके प्रस्तावित 'यूजरनेम फीचर' पर सवाल उठाए थे। इसके बाद व्हाट्सऐप ने सरकार को आश्वासन दिया था कि बातचीत पूरी होने तक वह इसे भारत में पेश नहीं करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न सामग्री (सीएसईएएम) के इस्तेमाल को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी भी जारी की है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।