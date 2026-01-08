Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNot My Lord woman addressed judges in Supreme Court as you Guys Justice Vikram Nath showed magnanimity
'मिलार्ड' नहीं, महिला ने SC में जज को कहा ‘गाइज’; जस्टिस विक्रम नाथ ने दिखाई दरियादिली

'मिलार्ड' नहीं, महिला ने SC में जज को कहा ‘गाइज’; जस्टिस विक्रम नाथ ने दिखाई दरियादिली

संक्षेप:

प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सख्ती देखी जाती है, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ के इस व्यवहार की सराहना हो रही है। उन्होंने साबित किया कि न्याय की प्रक्रिया में शब्दों की तकनीकी बारीकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी की बात सुनना है।

Jan 08, 2026 07:35 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के गंभीर मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने पशु प्रेमी, पीड़ित और विशेषज्ञ अपनी राय रख रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने अनजाने में कोर्ट के कड़े प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, जिस पर जजों ने बहुत ही उदार प्रतिक्रिया दी। सुनवाई के दौरान एक महिला ने जजों के हस्तक्षेप और इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए पीठ का शुक्रिया अदा किया। अपनी बात कहते हुए उन्होंने बेंच को “You Guys” (आप लोग) कहकर संबोधित कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अदालत की गरिमा और तय प्रोटोकॉल के अनुसार, जजों को 'मिलॉर्ड', 'योर लॉर्डशिप' या 'योर ऑनर' कहकर संबोधित किया जाता है। महिला के मुंह से "You Guys" सुनते ही वहां मौजूद वकील हैरान रह गए।

वकीलों ने टोका, जज ने संभाला

महिला के इस संबोधन पर कुछ वकीलों ने तुरंत फुसफुसाते हुए उन्हें टोका और बताया कि कोर्ट रूम में बोलने का एक खास प्रोटोकॉल होता है और जजों को इस तरह संबोधित नहीं किया जाता। अपनी गलती का एहसास होते ही महिला ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ ने इस स्थिति को बहुत ही सहजता से संभाला। उन्होंने महिला को सांत्वना देते हुए कहा कि "कोई बात नहीं, यह ठीक है" और बिना किसी औपचारिकता में उलझे कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

चर्चा में रहा जस्टिस का व्यवहार

सुप्रीम कोर्ट में अक्सर प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सख्ती देखी जाती है, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ के इस व्यवहार की सराहना हो रही है। उन्होंने साबित किया कि न्याय की प्रक्रिया में शब्दों की तकनीकी बारीकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी की बात सुनना है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।