बॉयफ्रेंड नहीं था अर्जुन शर्मा, उसने कई लोगों से… US में हुई हत्या पर निकिता के पिता ने क्या बताया?

संक्षेप:

अधिकारियों ने कहा है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि अर्जुन शर्मा रिपोर्ट लिखवाते ही भागकर भारत लौट गया। पुलिस ने बताया कि अर्जुन शर्मा ने उसी दिन फ्लाइट पकड़ ली थी।

Jan 06, 2026 10:41 am IST
अमेरिका में एक अपार्टमेंट में मृत मिली निकिता गोडिशला के पिता ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि अर्जुन शर्मा, जिसे इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, वह निकिता का एक्स ब्वॉयफ्रेंड नहीं था। पिता ने हत्या के पीछे की असली वजह पैसों को बताया है। इससे पहले अमेरिका में कई दिनों से लापता 27 साल की निकिता गोडिशला का शव रविवार को एक अपार्टमेंट से बरामद हुआ था और पुलिस ने इस मामले में एक्स ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मैरीलैंड के एक अपार्टमेंट में मिले निकिता के शव पर चाकुओं के गहरे जख्म के निशान थे। कुछ दिन पहले ही अर्जुन शर्मा ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्थानीय अधिकारियों ने उसे निकिता का पूर्व बॉयफ्रेंड बताया हैं। पुलिस ने 26 साल के अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट और सेकंड-डिग्री मर्डर के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने निकिता की हत्या की और इसके बाद भारत भाग गया।

हैदराबाद के रहने वाले निकिता के पिता आनंद गोडिशला ने अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने अर्जुन शर्मा को निकिता का पूर्व बॉयफ्रेंड बताए जाने का विरोध किया है।

उन्होंने पीटीआई से कहा, "वह (अर्जुन शर्मा) उसका रूममेट था, उसका पूर्व बॉयफ्रेंड नहीं।” उनके मुताबिक शर्मा पहले निकिता के साथ उस अपार्टमेंट में दो अन्य लोगों के साथ रूममेट के तौर पर रहता था।

आरोपी ने लिया था कर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए निकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को हाल ही में पता चला था कि शर्मा ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे और भारत लौटने की योजना बना रहा था। फिलहाल हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया है कि जांच जारी है और हावर्ड काउंटी पुलिस अमेरिकी एजेंसियों के साथ काम कर रही है।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
