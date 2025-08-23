not a childish friendship that can be broken Jaishankar tells the latest situation of India-US relations यह बच्चों वाली दोस्ती नहीं कि 'कट्टी' हो जाए; जयशंकर ने बताया भारत-अमेरिका रिश्तों का ताजा हाल, India News in Hindi - Hindustan
India News

कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और 27 अगस्त से इन्हें दोगुना करने की धमकी दी थी। इसी संदर्भ में जयशंकर ने ट्रंप की विदेश नीति की शैली पर भी टिप्पणी की।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 01:40 PM
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं अब भी जारी हैं और यह स्थिति बच्चों के बीच दोस्ती टूटने वाली ‘कट्टी’ जैसी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने इन वार्ताओं में कुछ रेड लाइंस तय कर रखी हैं, खासकर किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा को लेकर। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा, “लोग आपस में बात कर रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि वहां कोई ‘कट्टी’ हो गई है। हमारे लिए रेड लाइंस मुख्यतः हमारे किसानों और कुछ हद तक छोटे उत्पादकों के हित हैं।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इन वर्गों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। जब उनसे भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं की प्रगति पर सवाल किया गया तो जयशंकर ने कहा, “वार्ताएं अब भी जारी हैं। किसी ने नहीं कहा कि वार्ता रुक गई है या खत्म हो गई है। हां, हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, लेकिन बातचीत जारी है।”

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में खबरें आई थीं कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जो भारत आने वाला था, संभव है अपनी यात्रा टाल दे।

उन्होंने कहा, “मैंने अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश नीति इतनी सार्वजनिक तरीके से चलाते नहीं देखा है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ट्रंप का दुनिया और अपने देश से निपटने का तरीका पारंपरिक तौर-तरीकों से बहुत अलग है।”

जयशंकर ने यह संकेत भी दिया कि अमेरिका ने भारतीय आयात पर टैरिफ लगाने से पहले भारत की रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भारत से कोई औपचारिक चर्चा नहीं की थी।

