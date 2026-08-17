‘शाहरुख खान हों या अजय देवगन? किसी को छोड़ेंगे नहीं’, FDA चीफ ने मचाई खलबली
विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर जारी नोटिस पर महाराष्ट्र के एफडीए चीफ तुकाराम मुंढे का बयान आया है। सोमवार को जारी बयान में मुंढे ने स्पष्ट कहाकि चाहे शाहरुख खान हों या अजय देवगन, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर जारी नोटिस पर महाराष्ट्र के एफडीए चीफ तुकाराम मुंढे का बयान आया है। सोमवार को जारी बयान में मुंढे ने स्पष्ट कहाकि चाहे शाहरुख खान हों या अजय देवगन, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरोगेट उत्पादों का प्रचार करने वाली हस्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी बचाव किया। साथ ही कहाकि विज्ञापन से जुड़े सभी पक्ष जवाबदेह हैं। उन्होंने बताया कि एक महीने में 8,000 से अधिक जन शिकायतों का निपटारा किया गया।
तीनों अभिनेताओं जारी हुई है नोटिस
गौरतलब है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने हाल में अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन में शामिल होने को लेकर कारण बताओ नोटिस और अंतिम चेतावनी जारी की थी। एफडीए ने कहाकि प्रथम दृष्टया यह प्रचार प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों के अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार के दायरे में आता है।
मुंढे ने कहाकि इस विज्ञापन की प्रतिबंधित उत्पाद के संभावित ‘सरोगेट’ विज्ञापन के रूप में जांच की जा रही है, क्योंकि कंपनी पहले भी गुटखा बेचती हुई पाई गई थी। मुंढे ने जोर दिया कि विज्ञापन और दावों को तैयार करने, प्रकाशित करने या प्रायोजित करने से जुड़े हर व्यक्ति पर नियम लागू होते हैं। उन्होंने कहाकि इस पूरी शृंखला में हर कोई जिम्मेदार है।
बताया क्यों हुई कार्रवाई
चर्चित हस्तियों वाले विज्ञापनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहाकि एफडीए की कार्रवाई भ्रामक दावों से जुड़े नियमों, जिसमें सरोगेट विज्ञापन भी शामिल हैं, के आधार पर की गई है। पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों का जिक्र करते हुए एफडीए आयुक्त ने कहाकि महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला और संबंधित तंबाकू उत्पादों पर 2012 से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। उन्होंने कहा कि विमल के एक उत्पाद के विज्ञापन की प्रतिबंधित उत्पाद के संभावित सरोगेट विज्ञापन के तौर पर जांच की जा रही है, क्योंकि कंपनी पहले भी गुटखा बेचती हुई पाई गई थी।
अन्य उत्पादों पर भी नजर
मुंढे ने कहाकि एफडीए तंबाकू से जुड़े उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के विज्ञापनों की भी जांच कर रहा है। जहां भी भ्रामक दावे या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। एफडीए आयुक्त ने कहाकि कई उत्पाद फिलहाल जांच और समीक्षा के दायरे में हैं। कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर मुंढे ने कहा कि बेकरी उत्पादों, केक, चाइनीज फूड या अन्य खाद्य पदार्थों में इनका इस्तेमाल निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
एफडीए चीफ मुंढे ने आगे कहाकि एफडीए के पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और विभाग भी उनकी प्रगति की निगरानी कर सकता है। उन्होंने कहाकि पोर्टल पर 9,000 या उससे अधिक शिकायतें मिली हैं। इसे शुरू हुए करीब एक महीना हो गया है। 8,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि लगभग 700-800 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।