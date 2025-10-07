Nobel Prize 2025 John Clarke Michel H Devoret and John M Martinis Share Physics Nobel for Quantum Mechanics भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम तकनीक पर काम करने वाले 3 प्रोफेसरों को सम्मान, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsNobel Prize 2025 John Clarke Michel H Devoret and John M Martinis Share Physics Nobel for Quantum Mechanics

भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम तकनीक पर काम करने वाले 3 प्रोफेसरों को सम्मान

नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी हैं जहां बीते सोमवार को मेडिसिन के नोबेल का ऐलान किया गया था। मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान किया गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:34 PM
भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम तकनीक पर काम करने वाले 3 प्रोफेसरों को सम्मान

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को क्वांटम मेकेनिक्स टनलिंग में काम करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों शख्सियतों को 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

ब्रिटेन में जन्मे क्लार्क कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में प्रोफेसर हैं। वहीं फ्रांस के डेवोरेट, येल विश्वविद्यालय के साथ-साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में भी प्रोफेसर हैं। वहीं मार्टिनिस भी एक प्रोफेसर हैं। नोबेल समिति ने पुरस्कारों का ऐलान करते हुए कहा है कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ प्रयोग किए है जिससे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर सहित क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी के विकास के कई नए अवसर खुले हैं।

भौतिकी के नोबेल की बात की जाए साल 1901 से 2024 के बीच 118 बार भौतिकी के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है। अब तक 226 वैज्ञानिकों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं पिछले साल, AI के गॉडफादर माने जाने वाले जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को मशीन लर्निंग के आधार स्तंभ बनाने में मदद के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

गौरतलब है कि स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इससे पहले सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र के विजेताओं का ऐलान किया था। इस साल तीन वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रैमस्डेल और डॉ. शिमोन साकागुची को ह्यूमन इम्यून सिस्टम पर ऐतिहासिक शोध के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की कड़ी में बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र के विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिस दिन इसके संस्थापक स्वीडिश उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नोबेल की 1896 में इसी दिन मृत्यु हुई थी। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर) की नकद राशि प्रदान की जाती है।

