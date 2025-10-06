Nobel Prize 2025 Bihar election date announced Bihar assembly election date top news of the day नोबेल पुरस्कार का ऐलान, बिहार में किस जिले में कब होगी वोटिंग; पढ़िए दिन भर की बड़ी खबरें, India News in Hindi - Hindustan
नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को मेडिसिन के नोबेल का ऐलान किया गया है। इस साल मानव इम्यूनिटी सिस्टम पर कार्य करने वाले 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:49 PM
नोबेल पुरस्कार का ऐलान, बिहार में किस जिले में कब होगी वोटिंग; पढ़िए दिन भर की बड़ी खबरें

2025 के लिए नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा शुरू हो गई है। इस कड़ी में सोमवार को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं का ऐलान किया गया है। इस बार इम्यून सिस्टम पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को यह सम्मान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।

देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा: इम्युनिटी सिस्टम पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल

मैरी ई. ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और डॉ. शिमोन सकागुची को सोमवार को पेरीफेरल इम्युनिटी से संबंधित अपनी खोजों के लिए 2025 के लिए मेडिसिन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सोमवार को इसकी घोषणा की गई है। तीनों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

10 साल बाद लिया गया बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल गया जरूरी नियम

केंद्र सरकार ने 10 साल बाद केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों में बड़ा संशोधन किया है, जो 13 अक्टूबर से लागू होगा। इससे करीब 46 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। नई दरें अब अस्पताल कैटेगरी, शहर कैटेगरी और वार्ड टाइप के आधार पर तय होंगी। इससे निजी अस्पतालों को भी लाभ होगा, क्योंकि दरें औसतन 25–30% तक बढ़ाई गई हैं। सरकार ने सभी अस्पतालों को नई दरें स्वीकार करने का निर्देश दिया है, वरना उन्हें सूची से हटाया जाएगा। इस कदम से कैशलेस इलाज की सुविधा में सुधार और अस्पतालों की आय दोनों बढ़ने की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर…

बिहार में किस जिले में कब होगी वोटिंग, पूरी लिस्ट देख लीजिए

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना सभी सीटों पर एक साथ 14 नवंबर को होगी। पढ़ें पूरी खबर…

CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील कौन, 'सनातन वाली' वजह क्या है?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जूता फेंकने की कोशिश की गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान 71 साल के एक वकील ने कथित तौर पर जूता उछालने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिनकी पहचान वकील राकेश किशोर के रूप में हुई। पढ़ें पूरी खबर…

तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा और ये अहंकार में डूबे: ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में ऐक्टिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने सोमवार को मधुबनी जिले के जीरो माइल में एक जनसभा को संबोधित किया और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से ही भाजपा जीत जाती है और ये लोग AIMIM पर बी टीम जैसा आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसलिए जीतती है कि तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

