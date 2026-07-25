न टॉयलेट, न पानी... जंतर-मंतर पर महिला प्रदर्शनकारियों को हो रही काफी मुश्किल

प्रोटेस्ट साइट पर पानी की सप्लाई काट दिए जाने और आसपास के शौचालयों तक पहुंच बंद होने के कारण महिला प्रदर्शनकारियों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। (Sanjeev Verma/HT)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में शामिल महिलाओं और मेडिकल स्टाफ के लिए अब धूप, गर्मी और पुलिसिया पहरे से भी बड़ी एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है- साफ टॉयलेट और पानी की भारी किल्लत।

प्रोटेस्ट साइट पर पानी की सप्लाई काट दिए जाने और आसपास के शौचालयों तक पहुंच बंद होने के कारण महिला प्रदर्शनकारियों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

आंदोलन में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहीं वालंटियर्स और डॉक्टरों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए स्थिति को बेहद दर्दनाक बताया है।

बेंगलुरु से आई प्रदर्शनकारी हरिशमा ने बताया, "एक महिला के तौर पर यहां टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे फ्रेश होने के लिए हर बार अपने हॉस्टल वापस जाना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं के बिना इतनी लंबी धूप में खड़े रहना नामुमकिन है।"

आंदोलन स्थल पर तैनात एक महिला वालंटियर डॉक्टर ने बताया, "शुरुआत से ही जंतर-मंतर पर पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। प्रदर्शन के पहले ही दिन मुझे पीरियड्स आ गए थे और मुझे यहां का टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ा। वह अनुभव बेहद भयानक और असहनीय था।"

टॉयलेट के लिए 2 किलोमीटर पैदल सफर इलाके में कड़े पहरे और दुकानों की तालाबंदी के चलते मेडिकल स्टाफ के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पहले वालंटियर डॉक्टर्स जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास खुले रेस्टोरेंट का टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब आसपास की सभी दुकानें शाम 6:30 बजे ही बंद कराई जा रही हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने फ्रेश होने के लिए पास के एक होटल में कमरा बुक करने की कोशिश की, लेकिन होटल ने बुकिंग देने से साफ इनकार कर दिया।

अब प्रदर्शनकारियों और डॉक्टरों के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

डिहाइड्रेशन, धूप और चोट से बेहाल मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि हर बार टॉयलेट जाने के लिए मेडिकल कैंप को अकेला छोड़कर भीड़ के बीच से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

कड़े पहरे में खाना भी नहीं पहुंच पा रहा प्रदर्शन स्थल पर सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि खाने की एंट्री पर भी पुलिस की ओर से सख्त चेकिंग की जा रही है।

एक वालंटियर ने बताया कि बाहर से भेजे गए खाने के पैकेट और डिलीवरी बॉयज को बैरिकेड्स पर ही रोक दिया जा रहा है। सख्त चेकिंग की वजह से खुद डॉक्टरों और वालंटियर्स के परिवार या साथी उन तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

बदबू से बेहाल माहौल, खुद सफाई करने को मजबूर युवा जंतर-मंतर पर मौजूद पुराने मोबाइल शौचालयों की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वहां उठने वाली दुर्गंध से रुकना मुश्किल हो रहा है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम (MCD) के सफाई कर्मचारी नियमित रूप से जंतर-मंतर के भीतर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण छात्रों और युवाओं को खुद ही आसपास की जगह साफ करनी पड़ रही है। वालंटियर्स पोर्टेबल टॉयलेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से इजाजत मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।