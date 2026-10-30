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पीस बॉन्ड को ना, INDIA ब्लॉक को हां! क्या नेहा बोरा ने CJP नेताओं को दिया झटका?

By Shubham Sharma
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16 अक्टूबर को मंडी हाउस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पीस बॉन्ड का इस्तेमाल एक 'हथियार' के रूप में कर रही है।

Neha Bora
नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने से साफ मना कर दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच 'पीस बॉन्ड' को लेकर नया संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की तरफ से पुलिस के सामने पीस बॉन्ड भरने से इनकार करने और 'सड़क संघर्ष' जारी रखने के फैसले ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शीर्ष नेतृत्व- अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास के रुख से एक बड़ा विरोधाभास खड़ा कर दिया है।

पीस बॉन्ड पर दस्तखत यानी विरोध का हक बेचना: नेहा बोरा का रुख

16 अक्टूबर को मंडी हाउस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पीस बॉन्ड का इस्तेमाल एक 'हथियार' के रूप में कर रही है।

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उन्होंने कहा, "एक तरफ संविधान हमें असहमति और विरोध का अधिकार देता है, दूसरी तरफ 'शांति भंग' के नाम पर हमें बार-बार हिरासत में लिया जाता है और मुचलका भरने पर मजबूर किया जाता है। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना अपने लोकतांत्रिक अधिकार का समर्पण करने जैसा है। यह सैद्धांतिक रूप से गलत है और AISA इसे कभी सामान्य नहीं बनने देगी।"

नेहा बोरा ने बॉन्ड भरने के बजाय अपने खिलाफ दर्ज 6 FIR की कॉपियां और सभी संबंधित कानूनी दस्तावेज मांगे हैं और बिना बॉन्ड के ही अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है।

जंतर-मंतर 2.0 और CJP का 'अंडरटेकिंग' विवाद

इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 10 अक्टूबर को CJP की ओर से आयोजित 'जंतर-मंतर 2.0' प्रदर्शन से की जा रही है।

नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद GenZ के पोस्टर बॉय बनकर उभरे अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास जब 10 अक्टूबर की सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें विमान उतरते ही हिरासत में ले लिया।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, 1 साल तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए तीनों CJP नेताओं से ₹50,000 का मुचलका और शपथ पत्र लिया गया, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया।

इसके बाद सेंट्रल पार्क और जंतर-मंतर की ओर दोबारा मार्च करने की कोशिशों के दौरान दिपके और उनके साथियों को फिर से हिरासत में लिया गया और रिहाई के लिए उन्हें फिर से पीस बॉन्ड पर दस्तखत करने पड़े।

'पुलिस को चकमा' और राहुल गांधी के साथ सड़क संघर्ष

जहां CJP का शीर्ष नेतृत्व कानूनी कागजी औपचारिकताओं और हिरासत के चक्रव्यूह में उलझा रहा, वहीं नेहा बोरा लगातार सड़कों पर बनी रहीं।

11 अक्टूबर को नेहा बोरा ने आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन का ऐलान किया। जब पुलिस ने चेहरा ढककर खड़ी एक दूसरी छात्रा को गलती से नेहा बोरा समझकर पकड़ लिया, उसी वक्त नेहा बोरा ने कनॉट प्लेस (CP) के पास अचानक एंट्री मारकर पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और समर्थकों के साथ दौड़ लगा दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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सोशल मीडिया पर जब एक यूजर ने अभिजीत दिपके की तुलना में नेहा बोरा को "अधिक प्रतिभाशाली और असली GenZ आइकॉन" बताया, तो दिपके ने खुद X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "मैं सहमत हूँ।"

'इंडिया' ब्लॉक के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नेहा बोरा अग्रिम पंक्ति में चलती दिखीं, तो यह साफ हो गया कि उन्होंने सड़क की राजनीति से अपनी मजबूत पहचान बना ली है।

CJP की रणनीति पर सवाल और आगे का रास्ता

NEET आंदोलन के समय कांग्रेस और विपक्षी नेताओं से दूरी बनाने वाले CJP ने हाल ही में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली विपक्षी महापंचायत को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे उनकी भावी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

दूसरी ओर, CJP के सह-संस्थापक सौरव दास के उस पुराने ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुरंत गिरफ्तारी पर कहा था, "अगर आपको बार-बार हिरासत में लिया जा रहा है, तो आपको अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए।" विश्लेषकों का मानना है कि 'जंतर-मंतर 2.0' के उम्मीद के मुताबिक न उतरने के बाद CJP नेतृत्व को भी अपनी आंदोलनकारी रणनीति पर दोबारा मंथन करने की जरूरत है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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