'फायरिंग हुई ही नहीं, वो तो आंसू गैस के...', राहुल के आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने सदन में ही झुठलाया

केंद्र सरकार ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती को मंज़ूरी दी थी।

एंटी पेपर लीक बिल यानी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर पर लोकसभा में चली दो दिनों की चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों को झूठा करार दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले हफ्ते 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई थीं। राहुल गांधी ने इससे पहले सदन में आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही छात्रों पर गोलियां चलाई गई थीं।

इस आरोप का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर गोली नहीं चलाई गई थी बल्कि उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। लोकसभा में राहुल की बातों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, “बार-बार यह साफ किया गया है कि कोई गोली नहीं चलाई गई; आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि कोई गोली नहीं चलाई गई, इसलिए आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, मंत्री के पास नहीं...”

"गृह मंत्री डरे हुए हैं" केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण तब आया, जब राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि अमित शाह ने छात्रों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को मंज़ूरी दी थी। गांधी ने कहा, "गृह मंत्री आज यहां नहीं हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं।" उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष की तरफ़ से कड़ा विरोध हुआ और सदन में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बीच-बचाव करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता को याद दिलाया कि चर्चा गृह मंत्री के बारे में नहीं हो रही थी और उनसे आरोप के समर्थन में सबूत देने को कहा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा, “आपने यह किस आधार पर कहा? यह बहुत आपत्तिजनक है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।”

RSS पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालने का आरोप अपने भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने RSS पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालने का आरोप भी लगाया और दावा किया, "इस व्यवस्था की आत्मा पर RSS का कब्ज़ा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया। जो व्यक्ति और संगठन मंत्रालय चलाते हैं, उसे RSS कहा जाता है।" बाद में उनके भाषण से एक और हंगामा खड़ा हो गया जब उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसे पीठासीन अधिकारी ने "असंसदीय" करार दिया। गांधी ने कहा कि वह एक छात्र के बयान का ज़िक्र कर रहे थे, न कि सदन के किसी सदस्य का। स्पीकर बिरला ने निर्देश दिया कि उस शब्द को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।

ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में पांच महीने में फैसला आ जाएगा।