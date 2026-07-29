'फायरिंग हुई ही नहीं, वो तो आंसू गैस के...', राहुल के आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने सदन में ही झुठलाया
केंद्र सरकार ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती को मंज़ूरी दी थी।
एंटी पेपर लीक बिल यानी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर पर लोकसभा में चली दो दिनों की चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों को झूठा करार दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले हफ्ते 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई थीं। राहुल गांधी ने इससे पहले सदन में आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही छात्रों पर गोलियां चलाई गई थीं।
इस आरोप का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर गोली नहीं चलाई गई थी बल्कि उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। लोकसभा में राहुल की बातों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, “बार-बार यह साफ किया गया है कि कोई गोली नहीं चलाई गई; आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि कोई गोली नहीं चलाई गई, इसलिए आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, मंत्री के पास नहीं...”
"गृह मंत्री डरे हुए हैं"
केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण तब आया, जब राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि अमित शाह ने छात्रों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को मंज़ूरी दी थी। गांधी ने कहा, "गृह मंत्री आज यहां नहीं हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं।" उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष की तरफ़ से कड़ा विरोध हुआ और सदन में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बीच-बचाव करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता को याद दिलाया कि चर्चा गृह मंत्री के बारे में नहीं हो रही थी और उनसे आरोप के समर्थन में सबूत देने को कहा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा, “आपने यह किस आधार पर कहा? यह बहुत आपत्तिजनक है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।”
RSS पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालने का आरोप
अपने भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने RSS पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालने का आरोप भी लगाया और दावा किया, "इस व्यवस्था की आत्मा पर RSS का कब्ज़ा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया। जो व्यक्ति और संगठन मंत्रालय चलाते हैं, उसे RSS कहा जाता है।" बाद में उनके भाषण से एक और हंगामा खड़ा हो गया जब उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसे पीठासीन अधिकारी ने "असंसदीय" करार दिया। गांधी ने कहा कि वह एक छात्र के बयान का ज़िक्र कर रहे थे, न कि सदन के किसी सदस्य का। स्पीकर बिरला ने निर्देश दिया कि उस शब्द को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।
ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी
हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में पांच महीने में फैसला आ जाएगा।
गिरिराज सिंह भी बोले- फायरिंग हुई ही नहीं
सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में ''मासूम बच्चों पर जुल्मोसितम ढाया गया'', जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई हताहत नहीं हो। जितेंद्र सिंह के अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी यही बात कही कि फायरिंग हुई ही नहीं बल्कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, जबकि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही पैलेट गन के हमलों से घायल हुए एक युवक को पेश कर पुलिस ज्यादती की कहानी देश को बताई थी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।