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देश में पेट्रोल-डीजल और CNG-PNG की कोई कमी नहीं; LPG पर सरकार ने दी अपडेट

Mar 16, 2026 04:35 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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LPG Crisis In India: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं, और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

देश में पेट्रोल-डीजल और CNG-PNG की कोई कमी नहीं; LPG पर सरकार ने दी अपडेट

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं, और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त है, और प्राकृतिक गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है।

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उन्होंने आगे बताया कि CNG और PNG के लिए 100 फीसदी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (घरेलू PNG, CNG वाहनों, LPG उत्पादन आदि) को पूरी सप्लाई मिल रही है। साथ ही कमर्शियल LPG यूजर्स को जहां संभव हो PNG पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि CGD कंपनियां नए कनेक्शन तेजी से दे रही हैं।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, घरेलू LPG (कुकिंग गैस सिलेंडर) की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर, खासकर वेस्ट एशिया में ईरान अमेरिका और इजरायल संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण इम्पोर्ट में रुकावट आई है। दरअसल, भारत की 60 फीसदी से ज्यादा LPG जरूरत आयात पर निर्भर है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है।

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हालांकि मंत्रालय का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति मिल रही है, और 25000 से अधिक वितरकों में से किसी के पास स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि घरेलू LPG उत्पादन को 25-30% तक बढ़ाया गया है, और इसे घरेलू यूजर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, ऑनलाइन बुकिंग 90% हो गई है, और डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (DPC) का इस्तेमाल 72% तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी साइकिल सामान्य बनी हुई है।

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इस दौरान सुजाता शर्मा ने अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक बुकिंग या जमाखोरी न करें। उन्होंने आगे कहा कि जिनके पास PNG और LPG दोनों हैं, वे LPG कनेक्शन सरेंडर करें। साथ ही उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देनें की अपील की और केवल जरूरत के अनुसार बुकिंग करने की बात कहीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकारों ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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