दुनिया में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं, दूसरे देशों के सप्लायर्स से भी संपर्क में भारत: सूत्र

Mar 05, 2026 06:52 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सरकारी सूत्रों ने कहा कि LPG या LNG की कोई कमी नहीं है। दुनिया में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। भारत दूसरे सप्लायर्स के भी संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी भारत को गैस बेचने का ऑफर दिया है।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग से दुनियाभर के सामने तेल संकट पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे कई देशों के तेल टैंकर फंस गए हैं। हालांकि, भारत ने गुरुवार को साफ किया कि एनर्जी सिक्योरिटी में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। स्टॉक की मौजूदा स्थिति अच्छी है। स्टॉक हर दिन भरा जा रहा है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि LPG या LNG की कोई कमी नहीं है। दुनिया में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। भारत दूसरे सप्लायर्स के भी संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी भारत को गैस बेचने का ऑफर दिया है। भारत दूसरे दूसरे सोर्स भी ढूंढ रहा है। हाल ही में भारत ने UAE और अमेरिका के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

सूत्र ने कहा, ''भारत 195 MMSCMD गैस इंपोर्ट करता है, उसमें से कतर सिर्फ 60 MMSCMD सप्लाई करता है, भारत गैस खरीदने के लिए दूसरे मार्केट ढूंढ रहा है। भारत क्रूड और LPG खरीदने के लिए बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स से बात कर रहा है। भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) और ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ (OPEC) से बात कर रहा है।'' इसके अलावा, भारत जहाजों का इंश्योरेंस लेने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है। दिन में दो बार एनर्जी की स्थिति का रिव्यू किया जा रहा है।

रूस हमेशा भारत को कच्चा तेल देने के लिए तैयार: राजदूत अलीपोव

वहीं, रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका देश भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उनका यह बयान आया है। वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उस समय उछाल आया है जब ईरान ने व्यावहारिक रूप से होर्मुज की खाड़ी को अवरुद्ध कर दिया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) के परिवहन का प्रमुख रास्ता है।

