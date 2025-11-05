दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते मुस्लिम; हाई कोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश? रखी कौन सी शर्त

Hindustan Hindi News
Wed, 5 Nov 2025 06:22 PM
केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कोई भी मुस्लिम शख्स तब तक दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, जब तक कि उसकी पहली बीवी उस अपर अपनी अनापत्ति ना दे दे। यानी अगर पहली बीवी अपने शौहर के दूसरे निकाह पर आपत्ति करती है तो वह निकाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने हालांकि, माना कि मुस्लिम समुदाय के बीच बहुविवाह की प्रथा है, बावजूद इसके दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता।

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने आदेश में दो टूक कहा कि केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत किसी मुस्लिम पुरुष का दूसरा विवाह उसकी पहली पत्नी को सूचित किए बिना और उसकी सुनवाई के बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यद्यपि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक पुरुष को कई पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा अधिकार समानता और निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

कोर्ट ने क्या बताया जरूरी?

हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह का पंजीकरण एक कानूनी प्रक्रिया और जरूरत है और 2008 के नियमों के तहत निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि पहली पत्नी, जिसका विवाह अभी भी कायम है, को उसके पति के दूसरे विवाह के पंजीकरण से पहले एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एकल पीठ ने कहा, "नियम 2008 के अनुसार, जब कोई पुरुष विवाह का पंजीकरण कराना चाहता है, तो उसे संवैधानिक आदेशों का सम्मान करना चाहिए। एक मुस्लिम पुरुष, नियम 2008 के अनुसार, अपनी पहली पत्नी को सूचित किए बिना, अपनी पहली पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध होने पर, अपनी पहली पत्नी को दरकिनार करके दूसरी शादी का पंजीकरण नहीं करा सकता।"

रजिस्ट्रार को साफ निर्देश

पीठ ने अपने आदेश में दो टूक कहा कि अगर पहली पत्नी दूसरी शादी के पंजीकरण पर आपत्ति जताते हुए उसे अवैध बताती है, तो रजिस्ट्रार को शादी का पंजीकरण की कार्यवाही से बचना चाहिए और पक्षकारों को उनके व्यक्तिगत कानून के तहत इसकी वैधता स्थापित करने के लिए एक सक्षम सिविल न्यायालय में भेजना चाहिए।

धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अधिकारों की अनदेखी नहीं

हाई कोर्ट ने आगे कहा, "अगर पति पहली पत्नी की उपेक्षा कर रहा है या उसका भरण-पोषण नहीं कर रहा है, या पहली पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और उसके बाद अपने व्यक्तिगत कानून का उपयोग करते हुए दूसरी शादी कर रहा है, तो पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर देना उसके लिए कम से कम तब फायदेमंद होगा जब दूसरी शादी नियम 2008 के अनुसार पंजीकृत हो।" न्यायालय ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने आगे कहा, “लैंगिक समानता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ नहीं हैं। लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय मामला है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पवित्र कुरान और हदीस से प्राप्त सिद्धांत सामूहिक रूप से सभी वैवाहिक व्यवहारों में न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसलिए, मेरा यह सुविचारित मत है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष नियम 2008 के अनुसार अपनी दूसरी शादी का पंजीकरण कराना चाहता है, जबकि उसकी पहली शादी अस्तित्व में है और पहली पत्नी जीवित है, तो पंजीकरण के लिए पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।”पीठ ने ये भी साफ किया कि जब पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी शादी हुई है, तो पहली पत्नी को नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

