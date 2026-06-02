ये हमारा आपसी मामला, किसी तीसरे पक्ष की नहीं दरकार; नेपाली PM को भारत की दो टूक; सख्त संदेश
नई दिल्ली की ओर से यह जवाब नेपाल के प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए उस बयान के दो दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि काठमांडू न केवल भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत कर रहा है, बल्कि बीजिंग और लंदन के भी संपर्क में है।
भारत ने मंगलवार को नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी की वकालत की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार (2 जून) को कहा कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं और भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा चिह्नित किया जा चुका है।
बालेंद्र शाह ने रविवार को नेपाल की संसद में कहा था कि सीमा विवाद पर भारत के साथ चर्चा के अलावा, नेपाल चीन और ब्रिटेन के साथ भी संपर्क में है। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा, ''चूंकि यह विवाद ब्रिटिश भारत के दौर से जुड़ा है, इसलिए हमारा मानना है कि इस मामले में इंग्लैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए।'' नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत लगातार यह दावा करता रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।
तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं
जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में दो टूक कहा, ''सीमा से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।'' बालेंद्र शाह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह टिप्पणी की। जायसवाल ने कहा, ''हमने भारत-नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के साथ-साथ इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान भी देखा है।''
98 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित हो चुका
उन्होंने कहा, ''भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।'' जायसवाल ने कहा, ''इसके अलावा, सीमा के चिह्नित क्षेत्रों में 'नो-मैन्स लैंड' पर अतिक्रमण और सीमा पार कब्जे के कुछ मामले सामने आए हैं। इनका दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है।'' बालेंद्र शाह ने यह भी स्वीकार किया था कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों पर ''अतिक्रमण'' किया है।
विवाद की जड़ और वर्तमान स्थिति
मुख्य रूप से सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को लेकर मतभेद हैं। नेपाल इन्हें अपना मानता है, जबकि भारत का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र उत्तराखंड राज्य का हिस्सा हैं। MEA के प्रवक्ता ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 98 प्रतिशत सीमा का निर्धारण हो चुका है। कुछ हिस्सों में गंडक नदी की धारा बदलने के कारण विवाद की स्थिति बनी है। इतना ही नहीं नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में यह भी स्वीकार किया कि अतिक्रमण केवल एकतरफा नहीं है; उन्होंने माना कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर "अतिक्रमण" किया है।
उनके इस बयान का खुद उनके ही देश में ही विरोध शुरू हो गया है। नेपाल के विपक्षी दलों और छात्रों ने प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह मौजूदा स्थापित तंत्र के माध्यम से ही सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।