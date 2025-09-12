आपने तो मसाला डाल दिया, किसान आंदोलन वाले ट्वीट पर कंगना रनौत से बोला SC; नहीं मिली राहत

किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनका ट्वीट सामान्य नहीं था बल्कि मसाला डालने जैसा था।

किसान आंदोलन को लेकर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कंगना रनौत ने शिकायत रद्द करने की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ट्वीट किया, वह सामान्य नहीं था बल्कि आपने मसाला डालने का काम किया था। कंगना पर साल 2020-21 में हुए किसानों के प्रदर्शन के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। एक महिला प्रदर्शनकारी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसे कंगना रनौत ने रीट्वीट किया था। इसको लेकर 73 वर्षीय महिंदर कौर ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी, जो पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जांडियान गांव की रहने वाली हैं।

बठिंडा की एक अदालत में कौर की शिकायत में कहा गया है कि अभिनेत्री ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ ‘झूठे आरोप और टिप्पणियां’ कीं और कहा कि वह वही ‘दादी’ यानी बिलकिस बानो हैं, जो शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अगस्त को रनौत की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें स्वयं उनकी नजर में, बल्कि दूसरों की नजर में भी नीचा दिखाया है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।’’

आदेश के अनुसार, ‘समग्र रूप से उक्त आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट (बठिंडा न्यायालय) ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार किया है।’’ कौर ने कहा था कि वह 2020-21 में (अब निरस्त हो चुके) कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की शुरुआत से ही धरनों और प्रदर्शनों का हिस्सा रही हैं। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद, वह अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली गईं।