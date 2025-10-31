लड़के को फंसाने के लिए भेजी थी बम की धमकियां, SC की टेक गर्ल को राहत देने से इनकार

Hindustan Hindi News
संक्षेप: 12 राज्यों में बम की धमकी देने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल महिला ने उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

Fri, 31 Oct 2025 09:43 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
12 राज्यों में बम की धमकी देने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल महिला ने उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने के लिए कोई भी ब्लैंकेट आदेश यानी किसी भी नई FIR पर एक साथ रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

29 साल की चेन्नई की महिला टेक्नीशियन रेने जोशिल्डा को कई जगहों पर बम धमाके की धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने ये ईमेल उस लड़के को फंसाने के लिए भेजे थे जिससे वह प्यार करती थी लेकिन शादी नहीं कर सकी। इसके लिए उसने डार्क वेब का इस्तेमाल किया था।

वहीं दूसरी ओर महिला के खिलाफ 12 अलग-अलग राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि) में पहले से ही कई FIR दर्ज हैं। महिला ने कोर्ट से इन सभी FIR को एक साथ जोड़ने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस भेजा है।

क्या है पूरा मामला?

कुछ समय पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और 12 अलग-अलग राज्यों के स्थानों पर बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल भेजे गए थे। इस मामले की जांच की गई तो एकतरफा प्यार और बदले की कहानी सामने आई। इस पूरे खेल के पीछे रेने जोशिल्डा का नाम सामने आया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी कि जोशिल्डा की गिरफ्तारी के बाद भी उसके VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करके ईमेल भेजे जा रहे थे। इस आधार पर महिला ने खुद को निर्दोष बताया है।

