क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक का बेटा बोला-पिता से संबंध खत्म, चाचा से भी रिश्ता नहीं
हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पार्टी से नोटिस पाने वाले विधायक के बेटे ने बड़ा बयान दिया है। विधायक चौधरी मोहम्मद इजरायल के बेटे, नाजिम चौधरी ने कहा है कि अब से मेरे पिता से सारे संबंध खत्म हैं।
हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पार्टी से नोटिस पाने वाले विधायक के बेटे ने बड़ा बयान दिया है। विधायक चौधरी मोहम्मद इजरायल के बेटे, नाजिम चौधरी ने कहा है कि अब से मेरे पिता से सारे संबंध खत्म हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चाचा के ऊपर भी आरोप लगाते हुए उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया है। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपने पांच विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप है। इन्हीं विधायकों में एक चौधरी मोहम्मद इजरायल भी हैं।
नाजिम ने कहाकि मैं भविष्य में भी अपने पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहाकि मेरे परिवार का एक और सदस्य भी इसमें शामिल है। वह हैं, मेरे चाचा डीएसपी एमएम खान। मैं उनके साथ भी किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहूंगा।
एक मांग भी उठाई
इसके साथ ही नाजिम चौधरी ने एक मांग भी की है। उन्होंने कहाकि पांच लोगों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। इसके अलावा चार वोट अवैध बताए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि इन चारों के नाम भी बाहर आने चाहिए। नाजिम ने कहाकि विधायकों को राज्यसभा की वोटिंग से पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि गलती अनजाने में हुई है। यह जान-बूझकर की गई गलती है। इसलिए बाकी चारों विधायकों के नाम सामने लाकर सभी नौ लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए।
कांग्रेस के पास विकल्प
नाजिम ने आगे कहाकि अपने 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में जो मैंने देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ ऐक्शन हो जाएगा तो हर जगह पार्टी के पास विकल्प मौजूद है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। इतना नहीं, नाजिम ने यह भी कहाकि अगर कोई बड़ा नेता भी इस सबमें शामिल है तो उसके खिलाफ भी ऐक्शन होना चाहिए। अब इस तरह के मामलों की बिल्कुल अति हो चुकी है।
उन्होंने कहाकि कांग्रेस के पास बड़े और छोटे, सब तरह के नेता हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कोई नेता कांग्रेस को छोड़कर नहीं गया है। बड़े-बड़े लोग गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए। क्या कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ा। पिछले दस सालों में, कांग्रेस के खिलाफ कितनी बातें हुईं, कि कांग्रेस खत्म-कांग्रेस खत्म। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।