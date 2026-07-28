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'हिंसा करने वालों को बख्शने का कोई वादा नहीं किया' CJP को सरकार का सख्त संदेश!

By Shubham Sharma
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CJP के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने समझौते के दौरान भरोसा दिया था कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में दर्ज FIR वापस ली जाएंगी और किसी भी छात्र या आयोजक पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

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CJP को सरकार का सख्त संदेश: हिंसा करने वालों को बख्शने का कोई वादा नहीं किया

पेपर लीक और परीक्षा धांधलियों के खिलाफ 36 दिनों तक चले आंदोलन को खत्म करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच सहमति को लेकर फिर से तलवारें खींच गई हैं। CJP ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया, तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा।

CJP के आरोपों के बीच सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने का आश्वासन केवल "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" तक सीमित था और इसमें हिंसा करने वाले या असामाजिक तत्व शामिल नहीं हैं।

CJP का वादाखिलाफी का आरोप

CJP के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने समझौते के दौरान भरोसा दिया था कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में दर्ज FIR वापस ली जाएंगी और किसी भी छात्र या आयोजक पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

CJP का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में छात्रों तथा स्वयंसेवकों को पुलिस की छापेमारी और मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

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पार्टी के अनुसार, शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ हुई बैठक में तय लिखित समझौते की प्रति अब तक सौंपने की बात थी, जो CJP को हस्ताक्षरित रूप में नहीं दी गई है।

CJP ने वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की मदद से एक वेबसाइट और लीगल एड फंड शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि गिरफ्तार छात्रों को देशभर में मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सके।

'हिंसा करने वालों पर छूट लागू नहीं होगी': केंद्र का रुख

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के शीर्ष सूत्रों और एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने CJP के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपनी कही बात पर कायम है, लेकिन कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे.पी. नड्डा जी ने सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया था, वह बहुत नाप-तोलकर बोला गया शब्द था। उन्होंने साफ कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आयोजन के लिए किसी पर मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने हिंसा की है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है या जो असामाजिक तत्व हैं, उनके साथ कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा।"

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सूत्रों ने यह भी याद दिलाया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन खत्म करवाने से पहले दिए गए लिखित पत्र में भी सरकार ने केवल "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" पर ही मुकदमे न दर्ज करने की बात कही थी।

राज्यों का अलग-अलग एक्शन

बिहार और असम: एनडीए शासित राज्यों बिहार और असम ने 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर से केस वापस लेने और उन्हें रिहा करने की घोषणा की है। हालांकि, हिंसा में सीधे तौर पर शामिल लोगों पर केस जारी रहेंगे।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में सख्त कार्रवाई जारी है, जहां 24 जुलाई की हिंसा के सिलसिले में कई एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं।

मुआवजा व राहत: केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी/राहत देने के वादे पर सरकार पूरी तरह सकारात्मक है।

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CJP ने स्पष्ट किया है कि अगर मंगलवार तक उन्हें हस्ताक्षरित लिखित समझौता पत्र नहीं सौंपा जाता और सभी निर्दोष छात्रों को रिहा नहीं किया जाता, तो वे एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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