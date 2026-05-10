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मेरे अलावा कोई पावर सेंटर नहीं, मुख्यमंत्री बनते ही गरजे विजय थलापति; राहुल गांधी ने की तारीफ

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार में उनके अलावा कोई भी पावर सेंटर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार में पारदर्शिता और प्रतिबद्धता को महत्व दिया जाएगा। 

मेरे अलावा कोई पावर सेंटर नहीं, मुख्यमंत्री बनते ही गरजे विजय थलापति; राहुल गांधी ने की तारीफ

टीवीके चीफ विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही तमिलनाडु की राजनीति की धारा एक बड़ा मोड़ ले चुकी है। शपथ लेने के बाद ही वह ऐक्शन मोड में आ गए और 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओँ के लिए सुरक्षा दस्ता तैनात करने के आदेश पर साइन कर दिए। उन्होंने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उनके समर्थकों का उत्साह देखने वाला था। अपने पहले भाषण में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगी।

विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा कि वह किसी राजघराने से नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह झूठे वादे कर लोगों को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एक नयी शासन व्यवस्था शुरू हुई है तथा वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक न्याय का नया युग आरंभ हो रहा है। विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर और उनकी मां शोभा, शीर्ष अभिनेत्री तृषा तथा बड़ी संख्या में आमंत्रित लोग जवाहरलाल नेहरू इनडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

क्या-क्या बोले विजय

विजय थलापति ने कहा कि इस सरकार में उनके अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा। वह खुद ही केवल पावर सेंटर होंगे। उन्होंने कहा कि यह पंथ निरपेक्ष, वास्तविक और सामाजिक न्याय के युग का शुभारंभ है। उन्होंने कहा, मैं कभी गलती नहीं करने वाला हूं और ना ही जनता के पैसे को व्यर्थ बहाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कड़ाई से शिकंजा कसेंगे।

विजय के शपथपत्र पर क्या बोले राहुल गांधी

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने रविवार को सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि राज्य ने एक नयी पीढ़ी, एक नयी आवाज तथा एक नयी कल्पना को चुना है। विपक्ष के नेता ने 'एक्स' पर कहा, ''तमिलनाडु ने चुनाव कर लिया है। एक नयी पीढ़ी। एक नयी आवाज। एक नयी कल्पना। थिरु विजय को मेरी शुभकामनाएं - आशा है कि वह तमिलनाडु की जनता की आशाओं को पूरा करेंगे।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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