'धरना-प्रदर्शन की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं...' किस मामले में केरल हाई कोर्ट ने कही ये बात?

केरल हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि धरना, भूख हड़ताल जैसी राजनीतिक गतिविधियां और सत्याग्रह का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले छात्रों को निकाला जा सकता है।

केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 सस्पेंडेड छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाले सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि धरना, भूख हड़ताल जैसी राजनीतिक गतिविधियां और सत्याग्रह जैसी प्रथाओं का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले छात्रों को निकाला जा सकता है। हाई कोर्ट ने 2017 के एक फैसले का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसे कार्यों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें संस्थान से बाहर किया जा सकता है।

यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर यूनिवर्सिटी ने सिंगल बेंच के 30 अक्टूबर 2026 के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उस आदेश में यूनिवर्सिटी को परीक्षा शुल्क स्वीकार करने और सस्पेंडेड छात्रों को आने वाली परीक्षा में बैठने की इजाजत देने का निर्देश दिया गया था। डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि PhD स्कॉलर्स के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं को 4 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली परीक्षा में बैठने का अधिकार है या नहीं, इस बारे में रिट याचिका में कोई ठोस दलील नहीं दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तय आवश्यकताओं के अनुसार ये दलीलें पहली नजर में कोई मजबूत केस नहीं बनातीं। सिंगल जज का 30 अक्टूबर 2026 का आदेश असल में याचिकाकर्ताओं की मुख्य राहत बन गया है। ऐसे में उक्त अंतरिम आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह विवाद 13 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई घटना से शुरू हुआ। उस दिन सिंडिकेट की बैठक चल रही थी। आरोप है कि एसएफआई से जुड़े 16 छात्रों ने वाइस चांसलर का नकली अंतिम संस्कार किया। बैठक खत्म होने के बाद जब वाइस चांसलर अपने ऑफिस से बाहर निकलीं तो उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

छात्रों का दावा है कि वे स्टेज की उन लाइट्स का नकली अंतिम संस्कार कर रहे थे जो काम नहीं कर रही थीं। उनके अनुसार यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था। घटना के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। 1 सितंबर 2026 को अनुशासनात्मक जांच पूरी होने तक सभी 16 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच समिति ने 29 और 30 सितंबर 2026 को सुनवाई की और बाद में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। हालांकि कुछ प्रक्रियागत कमियों के कारण यह रिपोर्ट सिंडिकेट के समक्ष नहीं रखी जा सकी।

छात्रों की याचिका और अंतरिम राहत लंबे समय तक सस्पेंशन जारी रहने और अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी न होने से नाराज छात्रों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका लंबित रहने के दौरान उन्होंने एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया, जिसमें 4 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी गई। सिंगल बेंच ने इस आवेदन को मंजूर कर लिया और छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी।