Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsno pics or statement from VP office as Jagdeep Dhankhar meets C P Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राधाकृष्णन से मिले धनखड़, लेकिन नहीं आया कोई बयान

उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राधाकृष्णन से मिले धनखड़, लेकिन नहीं आया कोई बयान

संक्षेप: जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ‘वाइस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव’ के पहले निवासी थे। यह नया परिसर लगभग 13 एकड़ में फैला है और दो साल पहले उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बनाया गया था।

Wed, 19 Nov 2025 06:33 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति चंद्रपुर पोन्नुसामी राधाकृष्णन (सीपी राधाकृष्णन) से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों के बीच शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली औपचारिक बातचीत थी। हालांकि, उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या फोटोग्राफ जारी नहीं किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों ने इस मुलाकात को मात्र एक शिष्टाचार भेंट बताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनखड़ इससे पहले सितंबर में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए थे। उसके बाद यह पहली बार है जब दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई है।

धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ था उपराष्ट्रपति का चुनाव

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया था। उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुए पद को भरने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें सी. पी. राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की।

सत्र से पहले मुलाकात पर राजनीतिक हलकों में चर्चा

संयोग से यह मुलाकात संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले हुई है। सत्र 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य और हालिया घटनाक्रम के कारण इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में हल्की हलचल भी पैदा की है।

धनखड़ का आवास परिवर्तन

जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ‘वाइस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव’ के पहले निवासी थे। यह नया परिसर लगभग 13 एकड़ में फैला है और दो साल पहले उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बनाया गया था। इससे पहले उपराष्ट्रपति मौलाना आजाद रोड स्थित उपराष्ट्रपति निवास में रहते थे।

इस्तीफे के बाद धनखड़ ने एन्क्लेव खाली कर दिया है और फिलहाल दक्षिण दिल्ली के छत्तरपुर क्षेत्र में अपने निजी आवास में रह रहे हैं। वे सरकारी आवास आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर पदस्थापना के बाद नियमों के अनुसार तय किया जाता है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Jagdeep Dhankhar CP Radhakrishnan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।