उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राधाकृष्णन से मिले धनखड़, लेकिन नहीं आया कोई बयान
संक्षेप: जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ‘वाइस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव’ के पहले निवासी थे। यह नया परिसर लगभग 13 एकड़ में फैला है और दो साल पहले उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बनाया गया था।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति चंद्रपुर पोन्नुसामी राधाकृष्णन (सीपी राधाकृष्णन) से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों के बीच शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली औपचारिक बातचीत थी। हालांकि, उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या फोटोग्राफ जारी नहीं किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों ने इस मुलाकात को मात्र एक शिष्टाचार भेंट बताया।
धनखड़ इससे पहले सितंबर में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए थे। उसके बाद यह पहली बार है जब दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई है।
धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ था उपराष्ट्रपति का चुनाव
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया था। उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुए पद को भरने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें सी. पी. राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की।
सत्र से पहले मुलाकात पर राजनीतिक हलकों में चर्चा
संयोग से यह मुलाकात संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले हुई है। सत्र 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य और हालिया घटनाक्रम के कारण इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में हल्की हलचल भी पैदा की है।
धनखड़ का आवास परिवर्तन
जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ‘वाइस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव’ के पहले निवासी थे। यह नया परिसर लगभग 13 एकड़ में फैला है और दो साल पहले उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बनाया गया था। इससे पहले उपराष्ट्रपति मौलाना आजाद रोड स्थित उपराष्ट्रपति निवास में रहते थे।
इस्तीफे के बाद धनखड़ ने एन्क्लेव खाली कर दिया है और फिलहाल दक्षिण दिल्ली के छत्तरपुर क्षेत्र में अपने निजी आवास में रह रहे हैं। वे सरकारी आवास आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर पदस्थापना के बाद नियमों के अनुसार तय किया जाता है।