जजों को बना रहे निशाना…मत दीजिए प्रदर्शन की इजाजत; पुलिस से क्यों बोला HC
मद्रास हाई ने तमिलनाडु को शुक्रवार को एक खास निर्देश जारी किया। इसमें पुलिस से कहा गया है कि वह ऐसे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की अनुमति न दे जो वर्तमान जजों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने, बदनाम करने या डराने के लिए हों।
मद्रास हाई ने तमिलनाडु को शुक्रवार को एक खास निर्देश जारी किया। इसमें पुलिस से कहा गया है कि वह ऐसे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की अनुमति न दे जो वर्तमान जजों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने, बदनाम करने या डराने के लिए हों। साथ ही अगर किसी जज को निशाना बनाने के लिए कोई सभा की जा रही हो तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।
आदेश में क्या
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया है कि ऐसी किसी भी सार्वजनिक सभा या मार्च के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी सक्रिय जज को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने, बदनाम करने या डराने के इरादे से की जा रही है। अगर सभा को अनुमति मिली है और वहां पर निजी हमले होते हैं तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्यक्रम को खत्म करेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।
फैसले से असहमति का आधिकार लेकिन…
आदेश में आगे कहा गया कि वैसे तो नागरिकों को न्यायिक निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन जजों के खिलाफ गाली-गलौज, बदनामी या जाति आधारित हमलों वाले अभियान संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते। फैसले के मुताबिक नागरिकों को किसी फैसले से असहमत होने का निर्विवाद अधिकार है। हालांकि, एक स्पष्ट कानूनी सीमा है। यह किसी कानूनी निष्कर्ष की आलोचना करने और उस फैसले को देने वाले न्यायाधीश पर हमला करने के बीच होती है।
ऑनलाइन भी हो निगरानी
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वे डिजिटल स्पेस पर ऑनलाइन कंटेंट की सक्रिय रूप से निगरानी करें। कहीं, ऐसा न हो कि यह सिटिंग जस्टिस को निशाना बनाने वाली आपराधिक धमकी में बदल न जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय निगरानी बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन सामग्री मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक धमकी में न बदल जाए। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई शुरू करें।
जनहित याचिका पर फैसला
यह फैसला आर कार्तिकेयन उस जनहित याचिका पर आया। उन्होंने यह याचिका मदुरै बेंच के 25 जून के एक फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद दायर की थी। इस फैसले में, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिससे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज और अनुसूचित जातियों के लोग इस्लाम में धर्मांतरण करने के बाद पिछड़े वर्ग के मुस्लिम माने जाने की अनुमति दी गई थी।
फैसला बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस फैसले के बाद तमिलनाडु तौहीद जमात और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कषगम जैसी संस्थाओं ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।