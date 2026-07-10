महुआ मोइत्रा को कोई पार्टी नहीं ले रही, उनकी यही परेशानी; पूर्व TMC नेता ने कसा तंज
तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आईं सुष्मिता देव एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहीं हैं। भाजपा ने उन्हें जुलाई में होने वाले चुनाव के लिए टिकट दिया है। अब उन्होंने सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसा है।
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा चुनाव लड़ रहीं सुष्मिता देव ने सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया है कि मोइत्रा को कोई और दल नहीं ले रहा है, जिसके चलते वह परेशान हैं। खास बात है कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान लोकसभा सांसद ने कहा था कि वह किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगी। देव टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुईं हैं।
गुरुवार को देव ने महुआ मोइत्रा को लेकर कहा, 'उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कोई भी उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि वह तृणमूल में हैं।' पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की वजह भी बताई है।
पीएम मोदी की तारीफ
उन्होंने कहा, 'बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी जीत और असम, ओडिशा व त्रिपुरा में मिली जीत साफ तौर पर दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा।'
उन्होंने कहा, 'मैं यह बात इसलिए कह सकती हूं क्योंकि मैं असम में रहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। वहां जो बदलाव और तरक्की हुई है, उसकी तुलना किसी भी पिछली सरकार के कामों से नहीं की जा सकती। कोई सरकार की तारीफ या आलोचना कर सकता है या उसकी कमियां बता सकता है, लेकिन जब बात आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने की आती है, तो मोदी जी ने जो काम किया है, वैसा काम इस देश के इतिहास में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई है।'
राज्यसभा का टिकट मिला
पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को देव, सुखेंदु शेखर रे और प्रकाश चिक बरिक को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये तीनों नेता कुछ घंटे पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए तीनों नेताओं ने जून में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी।
अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य की तीनों राज्यसभा सीट पर भी भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इन सीट के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव होंगे और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 24 जुलाई की तिथि घोषित की है। नामांकन 14 जुलाई तक दाखिल किये जा सकते हैं और 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जुलाई है।
बहुमत के करीब पहुंचेगी भाजपा
तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार न उतारने की संभावना को देखते हुए भाजपा की तीनों सीटों पर निर्विरोध या आसानी से जीतने की उम्मीद है। अगर वे चुने जाते हैं, तो 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 114 से बढ़कर 117 हो जायेगी, जिससे राजग की कुल संख्या 155 हो जायेगी, जो 164 के दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से नौ कम है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें