माइक हटाने का कोई आदेश नहीं... लाउडस्पीकर पर नखोदा मस्जिद के इमाम का CM शुभेंदु को जवाब

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार में लाउडस्पीकर विवाद तेज होते जा रहा है। नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने रविवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई आदेश नहीं आया है।

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार में लाउडस्पीकर विवाद तेज होते जा रहा है। नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने रविवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई आदेश नहीं आया है। इमाम कासमी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी भी आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारी माइक हटाने की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में 75-80 dB, व्यावसायिक क्षेत्रों में 70-75 dB, आवासीय क्षेत्रों में 65-70 dB और साइलेंस जोन में 40-45 dB तक ध्वनि सीमा निर्धारित है।

इस दौरान मौलाना कासमी ने जोर देकर कहा कि ये नियम भाजपा सरकार ने नहीं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बनाए हैं। कानून के अनुसार माइक हटाने का कोई आदेश नहीं है। हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन पुलिस को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उनका यह यह बयान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा जिला और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के तुरंत बाद आया है। दरअसल, बैठक में सीएम शुभेंदु ने पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित करने और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण सड़क जाम रोकने के सख्त निर्देश दिए थे।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को 'दूसरे दर्जे का नागरिक' बनाने की 'धमकी की राजनीति' और इस्लामी प्रतीकों पर व्यवस्थित हमले का समन्वित प्रयास चल रहा है। मदानी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारी का यह कहना कि वे 'केवल हिंदुओं के लिए काम करेंगे' संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हर मुख्यमंत्री सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की शपथ लेता है।

उन्होंने समान नागरिक संहिता, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने, मस्जिद-मदरसों पर कार्रवाई और मतदाता सत्यापन जैसे कदमों को 'देश को वैचारिक राज्य' बनाने का सुनियोजित प्रयास बताया। मदानी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद इन मुद्दों पर कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी।