बिना कार वाले से कोई नहीं करना चाहता शादी, तेजस्वी सूर्या को शिवकुमार ने क्यों दिया ऐसा जवाब
संक्षेप: टनल रोड प्रोजेक्ट मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि आज लोग ऐसे लड़के से शादी करने में भी हिचकिचाते हैं, जिसके पास अपनी कार नहीं है। इस पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पलटवार किया है।
बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार से मुलाकात करके उनसे शहर में टनल रोड प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग इसके बजाए उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा। उनके इस तर्क पर डीके शिवकुमार ने कहा कि आज के समय में बिना कार वाले से कोई भी शादी नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों को अपनी गाड़ी ले जाने से रोक सकता हूं? यह सोशल जिममेदारी का मामला है। लोग अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं।
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के अनुसार, शिवकुमार ने कहा कि क्या हम उन्हें उनकी कारों के इस्तेमाल से रोक सकते हैं क्या? अगर जरूरत हो तो सांसद अपने वोटर्स से अपील कर सकते हैं कि वे कार का इस्तेमाल रोककर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। देखते हैं कितने लोग इसका पालन करते हैं। आज लोग ऐसे लड़के से शादी करने में भी हिचकिचाते हैं, जिसके पास अपनी कार नहीं है। इस पर तेजस्वी सूर्या ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''इतने दिनों से मुझे गलतफहमी थी कि टनल प्रोजेक्ट का मकसद बेंगलुरु की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब, डीसीएम ने साफ किया है कि इसका मकसद एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है - कि लोग बिना कार वाले आदमी से शादी नहीं करना चाहते। मैं कितना बेवकूफ़ था।''
'मेट्रो से 69 हजार यात्री कर सकेंगे सफर'
दरअसल, डीके शिवकुमार से मुलाकात के दौरान तेजस्वी सूर्या ने टनल रोड प्रोजेक्ट को सिर्फ कार वालों के लिए बनाया जा रहा प्रोजेक्ट बताया था। इसके बजाए उन्होंने मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया। बीजेपी सांसद का कहना है कि टनल के बनने से एक बार में प्रति घंटे सिर्फ 1800 कार ही जा सकेंगी, जबकि उसी लागत में मेट्रो लाइन बनती है, जिससे 69 हजार यात्री सफर कर सकेंगे। सूर्या ने इसी के साथ यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए मेट्रो और उपनगरीय रेल नेटवर्क के विस्तार की वकालत की। सूर्या ने एक घंटे की मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक बहुत उपयोगी रही।’’
'टनल बनने से हर दिन 45 मिनट की होगी बचत'
तेजस्वी सूर्या ने कहा, ‘‘हमने विस्तार से इस पर चर्चा की कि शहर में प्रभावी आवागमन सुनिश्चित करने का एकमात्र टिकाऊ तरीका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार करना है। मैंने अनुरोध किया है कि सुरंग परियोजना पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि को मेट्रो जैसी तीव्र जन परिवहन प्रणालियों पर खर्च किया जाए। हमारी नीति का लक्ष्य अधिक लोगों को लाना-ले जाना होना चाहिए, न कि अधिक कारों को।’’ शिवकुमार ने हालांकि कहा है कि सिल्क बोर्ड से हेब्बल तक प्रस्तावित सुरंग सड़क बेंगलुरु में आवागमन व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक 16.75 किलोमीटर लंबी सिग्नल-मुक्त सुरंग से यात्रियों को प्रतिदिन 45 मिनट से अधिक यात्रा समय की बचत होगी और शहर के आईटी गलियारे तक सीधी पहुंच उपलब्ध होगी। डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई भी सुझाव दे सकता है या फिर टनल का विरोध कर सकता है और ज्यादा बसों या मेट्रों की मांग कर सकता है, लेकिन असल सवाल यह है कि कितने लोग खुद बस से सफर करेंगे?
