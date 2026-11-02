इंदिरा के परिवार से कोई मिलने न आए; राहुल गांधी को परविंदर झोटा के पिता की दो टूक

पंजाब के मारे गए एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पिता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की है कि वे या उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने न आए।

पंजाब के मानसा जिले में मारे गए जाने-माने एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पिता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से साफ अपील की है कि वे या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने न आए। पिता ने कहा कि राहुल गांधी से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, फिर भी वे चाहते हैं कि नेहरू-गांधी परिवार और इंदिरा गांधी परिवार से कोई भी उनके घर या परिवार के पास न आए।

क्या बोले झोटा के पिता? अपने बयान में झोटा के पिता ने कहा कि राहुल गांधी यहां आते रहते हैं। मेरा राहुल गांधी से कोई पर्सनल अच्छा या बुरा रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। राहुल गांधी जी, आप नेहरू-गांधी परिवार, इंदिरा गांधी परिवार से हैं। हमारे बीच जो भी शिकायतें या मतभेद हों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमें माफ कर दें, लेकिन यहां न आएं।

उनका यह बयान 13 अक्टूबर 2026 को हुई परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या के बाद आया है। हत्या के बाद पूरे पंजाब में भारी गुस्सा फैल गया था। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, परिवार ने धरना दिया और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई।

परविंदर सिंह झोटा कौन? परविंदर सिंह झोटा (42) पहले राज्य स्तर के बॉक्सर और एथलीट थे। उनका उपनाम 'झोटा' था, जिसका मतलब बैल होता है। अपनी जवानी में उन्हें ओपिओइड की लत लग गई थी, जिसे आम भाषा में चिट्टा कहा जाता है। 2015 में जब उन्होंने अपने एक दोस्त को ओवरडोज से मरते देखा, तो उन्होंने नशा छोड़ दिया। इसके बाद झोटा एंटी-ड्रग अभियान से जुड़ गए। उन्होंने 'नशा रोको, रोजगार दो' कैंपेन शुरू किया। अपने सपोर्टर्स और 'नशा रोको कमिटीज' नाम के सिविलियन ग्रुप्स के साथ उन्होंने उन केमिस्ट की दुकानों और लोगों पर हमला किया, जिन पर गैर-कानूनी तरीके से बैन या नशीली दवाइयां बेचने का शक था। झोटा की मुहिम की वजह से वे कई लोगों के लिए नशे के खिलाफ लड़ने वाले चेहरे बन गए थे।

कब और कैसे हुई हत्या? बताया जाता है कि 13 अक्टूबर 2026 को परविंदर सिंह झोटा मानसा के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में गए थे। वे एक मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार से इस बात पर बहस करने लगे कि वह एक बुजुर्ग आदमी को नशीली और एडिक्टिव चीजें बेच रहा है। जब यह बहस हो रही थी, झोटा इसे फेसबुक पर लाइव-स्ट्रीम कर रहे थे। इसी दौरान उन पर गोली चल गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को कुछ ही समय बाद राजस्थान के सालासर में एक जॉइंट पुलिस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।