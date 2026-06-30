मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं... पालतू कुत्तों को खोने के बाद शख्स का दर्दनाक फैसला
पालतू कुत्तों के प्रति गहरे प्रेम और संवेदना के लिए जाने-माने युवा नेता द्वैपायन सेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। असम के श्रीभूमि जिले में अपने दो प्रिय पालतू कुत्तों मार्ले और सीजर के निधन के गम को सह न पाने के कारण पूर्व असम एनएसयूआई अध्यक्ष द्वैपायन सेन ने आत्महत्या कर ली।
असम के श्रीभूमि जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर अपने दो प्रिय पालतू कुत्तों को खोने के गहरे शोक में एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वैपायन सेन ने आत्महत्या कर ली। नीलमोनी रोड निवासी सेन हाल ही में कुत्तों की मौत से टूट चुके थे और मानसिक संतुलन खो बैठे थे। परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के अनुसार, द्वैपायन सेन पिछले कई दिनों से भारी तनाव में थे।
आगे बताया गया कि उनके दो प्रिय कुत्ते मार्ले और सीजर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इन्हें तुरंत गुवाहाटी के एक वेटरनरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उचित इलाज के बावजूद दोनों कुत्तों की मौत हो गई। इस घटना ने सेन को बुरी तरह झकझोर दिया। वे दोनों कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और यही कारण था कि उनके निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
सुसाइड से पहले वाट्सएप स्टेटस
बताया जा रहा है कि सुसाइड से कुछ देर पहले द्वैपायन सेन ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अब मैं अपने मार्ले सीजर से मिलूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेन ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (चूहा मार दवा) का सेवन कर आत्महत्या कर ली।
एक करीबी मित्र ने बताया कि द्वैपायन मार्ले और सीजर को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनकी मौत के बाद वो खाना-पीना छोड़ चुके थे और ज्यादातर समय अकेले रहते थे। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद दर्द बहुत गहरा था।
एनिमल लवर के रूप में लोकप्रिय थे सेन
बताया गया कि द्वैपायन सेन स्थानीय स्तर पर एनिमल लवर के रूप में काफी लोकप्रिय थे। वे न केवल अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते थे, बल्कि इलाके के अन्य घायल, बीमार और बेसहारा पालतू कुत्तों-बिल्लियों की मदद भी करते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि सेन अक्सर पालतू जानवरों के मालिकों को डॉक्टर उपलब्ध कराने, दवा दिलवाने और उचित इलाज में सहायता प्रदान करते थे। वे शांत स्वभाव के दयालु व्यक्ति थे।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल श्रीभूमि पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, शव का पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या ही लग रही है और किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि फिलहाल सामने नहीं आई है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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