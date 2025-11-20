नीतीश को नहीं कर पाया कोई फिनिश; कैसे रेस में पीछे छूटते चले गए लालू यादव

संक्षेप: Nitish Kumar: 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने सीट दर सीट बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। बराबर सीटें जीतीं, जबकि उसने एक सीट कम लड़ी थी। यही वजह है कि केंद्र में भी बीजेपी को सरकार बचाने के लिए नीतीश के समर्थन की जरूरत पड़ी।

Nitish Kumar: पांच दशक से अधिक लम्बे राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने बार-बार यह साबित किया है कि उन्हें खत्म समझने की हर कोशिश बेअसर साबित होती है। हर बार वह चौंकाने वाले नतीजे के साथ सियासी राख से उठकर फिर चमकने लगते हैं। वह मंडल राजनीति से उभरने वाले नेताओं में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ज्यादातर समाजवादी धारा के नेताओं के उलट नीतीश कुमार ने शासन सुधार और विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि विपक्षी दल उन्हें अवसरवाद का प्रतीक भी बताते रहे।

कई उतार-चढ़ावों के बावजूद नीतीश कुमार की राजनीतिक चतुराई का बड़ा असर यह रहा कि आज तक बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। यह तब भी सच है जब हालिया विधानसभा चुनाव में उसने 89 सीटें जीतीं, जबकि जेडीयू 85 सीटों पर रही। उनके लगातार पाला बदलने के कारण उन्हें जरूर ‘पलटू राम’ कहा गया। लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के कारण 'सुशासन बाबू' के तौर भी अपनी पहचान बनाई।

2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने सीट दर सीट बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। बराबर सीटें जीतीं, जबकि उसने एक सीट कम लड़ी थी। यही वजह है कि केंद्र में भी बीजेपी को सरकार बचाने के लिए नीतीश के समर्थन की जरूरत पड़ी।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया और जयप्रकाश नारायण आंदोलन में कूद पड़े। लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के साथ आंदोलन के दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बावजूद चुनावी सफलता उनसे लंबे समय तक दूर रही। 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बने और चार साल बाद बरह लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान लालू प्रसाद बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके थे।

लालू प्रसाद से अलग होकर नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई और ईंट-दर-ईंट अपना राजनीतिक विस्तार किया। समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया और संसद में उनके काम की व्यापक सराहना हुई। बाद में पार्टी का विलय जनता दल (यूनाइटेड) में हुआ और संबंध बीजेपी के साथ बने रहे।

बिहार में 2005 में हुई नीतीश युग की शुरुआत 2005 के पहले चुनाव में एनडीए बहुमत से चूक गया था और विवादित हालात में विधानसभा भंग कर दी गई। लेकिन दोबारा हुए चुनावों में जेडीयू-बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली और लालू-राबड़ी शासन का अंत हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के पहले पांच साल सबसे सफल माने जाते हैं। कानून-व्यवस्था में भारी सुधार, सड़क-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में उछाल और सामाजिक न्याय को नया स्वरूप देने वाले अति पिछड़ा और महा दलित को मंजूरी दी। साथ ही लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म देने जैसी योजनाओं ने उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रियता दिलाई।

बार-बार गठबंधन बदलने की दास्तान 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ उन्होंने 17 साल पुराना भाजपा गठबंधन तोड़ दिया। 2014 में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया लेकिन चंद महीनों बाद फिर मुख्यमंत्री बन गए। अपने ही सहयोगी जीतन राम मांझी को हटाकर वह कुर्सी पर वापसी किए। 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जीता लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को आधार बनाकर गठबंधन तोड़ा और 24 घंटे के भीतर फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली।