कोई भी मुझसे नहीं कहवा सकता ‘वंदे मातरम’, सपा MLA ने फिर अलापा हिन्दू-मुस्लिम राग; BJP पर बरसे

महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने एक बार फिर कहा है कि वह राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे धार्मिक कारण हैं। उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर इस राष्ट्रीय गीत के जरिए समाज में तनाव फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों में तनाव पैदा करने के लिए भाजपा जिम्मेदार है।

मुंबई के मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आज़मी ने स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य करने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर विभिन्न धर्मों के लोग ऐसा नहीं करना चाहते, तो उन्हें इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने NDTV से बात करते हुए फिर दोहराया, “कोई भी मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।”

भाजपा भारत जलाओ पार्टी: आज़मी आज़मी ने कहा, "भाजपा भारत जलाओ पार्टी है। यह एक ऐसी पार्टी है, जो भारत को बर्बाद कर देगी। वे धार्मिक आधार पर राजनीति करते हैं, लोगों को बाँटते हैं और नफरत फैलाते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए वे हमेशा मुसलमानों को दबाए रखने की योजना बनाते रहते हैं। अगर आप मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, भारत जैसे शब्दों को कहानी से हटा दें, तो भाजपा शून्य हो जाएगी।"

मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राष्ट्रीय गीत का राजनीतिकरण कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, “एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है लेकिन कई मुसलमान, मुख्तार अब्बास नक़वी की तरह, जमीन की इबादत करते हैं। हजारों लोग जमीन की इबादत करते हैं। कुछ मुसलमान शराब पीते हैं, जबकि इस्लाम में शराब पीना वर्जित है तो क्या मैं उन्हें पीटूँगा? कुछ नमाज़ नहीं पढ़ते, तो क्या मैं उन्हें पीटूँगा? हमने कभी किसी बात पर आपत्ति नहीं की लेकिन पवित्र मुसलमान कभी किसी को अल्लाह के बराबर नहीं होने देंगे।”